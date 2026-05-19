Giá heo hơi ngày 19/5: Thị trường miền Nam giảm nhẹ, mức cao nhất đạt 70.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay ngày 19/5 ghi nhận sự phân hóa giữa các vùng miền, với đà giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương khu vực phía Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung giữ mức ổn định. Hiện giá khảo sát trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tiếp đà giảm nhẹ

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một vài địa phương. Cụ thể, sau khi giảm, thương lái tại Tây Ninh và Vĩnh Long đang thu mua ở mức 68.000 đồng/kg. Tương tự, tại Đồng Tháp và Cà Mau, giá heo hơi lùi về mốc 67.000 đồng/kg.

Dù có sự sụt giảm, miền Nam vẫn là khu vực ghi nhận mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Trong đó, mức giá đỉnh 70.000 đồng/kg hiện đang duy trì tại Đồng Nai và TP.HCM. Các địa phương khác như An Giang và Cần Thơ tiếp tục giữ giá ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi (đồng) Đồng Nai 70.000 - TP.HCM 70.000 - Tây Ninh 68.000 -1.000 Vĩnh Long 68.000 -1.000 Đồng Tháp 67.000 -1.000 Cà Mau 67.000 -1.000

Khu vực miền Bắc và miền Trung duy trì ổn định

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới, duy trì trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện đang dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Tương tự, thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận trạng thái đi ngang trong sáng nay. Giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg xuất hiện tại Lâm Đồng. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Hỗ trợ thiệt hại do dịch tả heo châu Phi tại Lào Cai

Bên cạnh diễn biến giá thị trường, công tác hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh đang được triển khai tích cực. Tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng vừa tổ chức chi trả hơn 1,01 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho các hộ dân có heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi.

Người chăn nuôi tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai nhận tiền hỗ trợ sau thiệt hại do dịch bệnh.

Trong đợt này, có tổng cộng 82 hộ chăn nuôi được nhận hỗ trợ với định mức 40.000 đồng/kg heo hơi. Tổng số lượng heo tiêu hủy được thống kê là 477 con, tương đương hơn 25.284 kg. Đáng chú ý, có hộ dân nhận mức hỗ trợ cao nhất lên tới 136 triệu đồng, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế và chuẩn bị cho việc tái đàn khi điều kiện an toàn dịch bệnh được đảm bảo.