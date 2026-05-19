Giá heo hơi ngày 19/5: Thị trường phía Nam giảm nhẹ, TP.HCM giữ mốc 70.000 đồng/kg Sáng 19/5, giá heo hơi tại một số tỉnh phía Nam điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, trong khi khu vực miền Bắc và miền Trung duy trì đà đi ngang ở mức cao nhất 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước hôm nay ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc và miền Trung giữ giá ổn định, khu vực miền Nam tiếp tục đà giảm nhẹ tại một số địa phương trọng điểm. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đà giảm xuất hiện tại nhiều tỉnh thành

Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Sau điều chỉnh, thương lái tại Tây Ninh và Vĩnh Long đang thu mua ở mức 68.000 đồng/kg; trong khi Đồng Tháp và Cà Mau lùi về mốc 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, dù có sự điều chỉnh giảm, miền Nam vẫn là khu vực sở hữu mức giá cao nhất cả nước. Cụ thể, mức giao dịch 70.000 đồng/kg vẫn được duy trì ổn định tại Đồng Nai và TP.HCM.

Khu vực miền Bắc và miền Trung duy trì ổn định

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay không ghi nhận biến động mới về giá. Mức giá phổ biến tại khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên và TP.Hà Nội tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Ngược lại, mức thấp nhất 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình và Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng duy trì trạng thái đi ngang. Mức giá cao nhất khu vực đạt 69.000 đồng/kg tại Lâm Đồng. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện neo ở mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Bảng tổng hợp giá heo hơi tại một số địa phương trọng điểm

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) TP.HCM 70.000 - Đồng Nai 70.000 - Hà Nội 69.000 - Lâm Đồng 69.000 - Tây Ninh 68.000 -1.000 Vĩnh Long 68.000 -1.000 Đồng Tháp 67.000 -1.000 Cà Mau 67.000 -1.000

Lào Cai chi trả hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến thị trường, công tác hỗ trợ hộ chăn nuôi sau dịch bệnh đang được triển khai tích cực. Tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng vừa tổ chức chi trả hơn 1,01 tỷ đồng cho 82 hộ dân bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi.

Mức hỗ trợ được áp dụng là 40.000 đồng/kg đối với heo hơi buộc phải tiêu hủy. Theo thống kê, tổng số heo bị tiêu hủy tại địa phương này là 477 con, tương ứng với khối lượng hơn 25.284 kg. Trong đợt này, hộ dân nhận mức hỗ trợ cao nhất lên tới 136 triệu đồng, góp phần giúp người dân có nguồn vốn để tái thiết sản xuất.