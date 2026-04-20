Giá heo hơi ngày 20/4: Miền Nam neo ở mức 69.000 đồng/kg, miền Bắc xuất hiện điểm tăng Giá heo hơi ngày 20/4/2026 duy trì ổn định trên diện rộng với mức cao nhất cả nước đạt 69.000 đồng/kg tại miền Nam. Đáng chú ý, thị trường miền Bắc ghi nhận tín hiệu tăng nhẹ tại Hưng Yên.

Thị trường heo hơi trong phiên giao dịch ngày 20/4 ghi nhận trạng thái ổn định kéo dài tại hầu hết các khu vực. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực phía Bắc, cho thấy xu hướng nhích giá cục bộ tại các địa phương có nhu cầu tiêu thụ cao.

Miền Nam giữ vững đỉnh giá 69.000 đồng/kg

Khu vực miền Nam tiếp tục dẫn dắt thị trường với mặt bằng giá cao và ổn định nhất cả nước. Tại các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long, giá heo hơi giữ nguyên mức 69.000 đồng/kg. Đây hiện là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận trên quy mô toàn quốc.

Bên cạnh đó, các địa phương lân cận cũng duy trì mức giá khá cao. Cụ thể, Cà Mau ổn định ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ cùng ghi nhận mức giá 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, nguồn cung và nhu cầu tại miền Nam đang ở trạng thái cân bằng tốt, giúp giữ vững giá trị thương phẩm cho người chăn nuôi.

Miền Bắc ghi nhận mức giá cao mới tại Hưng Yên

Thị trường miền Bắc mặc dù vẫn duy trì trạng thái đi ngang trên diện rộng nhưng đã ghi nhận điểm sáng tại Hưng Yên. Giá heo hơi tại đây đã tăng lên 66.000 đồng/kg, mức cao nhất toàn khu vực hiện nay. Sự biến động này được xem là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng tăng có thể lan tỏa sang các địa phương lân cận trong thời gian tới.

Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Ninh Bình phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà ổn định

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi chưa có biến động mới so với các phiên giao dịch trước. Hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá 68.000 đồng/kg, bám sát mặt bằng giá tại miền Nam. Trong khi đó, Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ghi nhận mức 63.000 đồng/kg.

Khu vực Tỉnh/Thành phố tiêu biểu Giá heo hơi (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000 Miền Trung - Tây Nguyên Đắk Lắk, Lâm Đồng 68.000

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Theo phân tích của giới chuyên gia, mặc dù tín hiệu tăng nhẹ đã xuất hiện tại miền Bắc, nhưng mặt bằng giá heo hơi chung trong ngắn hạn được dự báo vẫn sẽ đi ngang. Điều này là do cung - cầu thị trường chưa có những đột biến lớn để tạo ra bước ngoặt về giá. Tuy nhiên, giá có thể nhích nhẹ cục bộ tại một số khu vực hạ tầng lưu thông thuận tiện và nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao trong các dịp lễ sắp tới.