Giá heo hơi ngày 21/4: Thị trường miền Trung đạt đỉnh 69.000 đồng mỗi kg Giá heo hơi ghi nhận tín hiệu tích cực khi mức giá 69.000 đồng/kg lan rộng từ miền Nam sang miền Trung. Trong khi đó, thị trường miền Bắc duy trì sự ổn định.

Thị trường heo hơi ngày 21/4 ghi nhận diễn biến tích cực khi mặt bằng giá cao không còn tập trung duy nhất tại miền Nam mà đã bắt đầu lan rộng sang khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện mức giá cao nhất cả nước đang duy trì ở ngưỡng 69.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000

Miền Nam và miền Trung cùng thiết lập đỉnh giá mới

Khu vực miền Nam tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường với vùng giá cao duy trì trên diện rộng. Cụ thể, các địa phương bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long ổn định ở mức 69.000 đồng/kg. Các khu vực khác như Cà Mau đạt 68.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường miền Trung – Tây Nguyên đã ghi nhận tín hiệu bứt phá. Lâm Đồng tăng lên mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với mức giá cao nhất tại miền Nam. Đắk Lắk cũng duy trì ở mức cao 68.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương như Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa đạt mức 65.000 đồng/kg. Ngược lại, Hà Tĩnh hiện là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc duy trì trạng thái đi ngang

Tại miền Bắc, giá heo hơi không có sự biến động so với phiên trước đó. Hưng Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg. Theo sau là Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng với mức 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực miền Bắc là 63.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Lai Châu.

Phân tích và dự báo xu hướng ngắn hạn

Sự lan tỏa của xu hướng tăng từ miền Nam sang các khu vực lân cận cho thấy tâm lý tích cực của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mặt bằng giá chung sẽ khó có những đột biến lớn do sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ hiện tại.

Trong những ngày tới, giá heo hơi dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chỉ ghi nhận các đợt tăng nhẹ cục bộ, đặc biệt là tại các khu vực thuộc Tây Nguyên nơi nguồn cung đang có dấu hiệu thắt chặt nhẹ.