Giá heo hơi ngày 21/5: Hưng Yên và Đồng Nai chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi tiếp tục đà tăng rải rác trên cả nước, đẩy giá sàn lên 67.000 đồng/kg. Gia Lai vừa chấp thuận dự án chăn nuôi quy mô 270 tỷ đồng.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 21/5 ghi nhận xu hướng điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương thuộc cả ba miền. Hiện nay, mức giá giao dịch trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Hưng Yên và Đồng Nai là hai khu vực ghi nhận mức giá cao nhất cả nước.

Khu vực miền Bắc: Hưng Yên dẫn đầu thị trường

Tại miền Bắc, giá heo hơi chứng kiến sự tăng trưởng tại nhiều tỉnh thành. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, Hưng Yên đã chính thức chạm mốc 70.000 đồng/kg. Các khu vực khác như Hải Phòng và Hà Nội cũng điều chỉnh lên mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Hưng Yên 70.000 +1.000 Hà Nội 69.000 +1.000 Hải Phòng 69.000 +1.000 Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu 68.000 +1.000 Cao Bằng 67.000 -

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Nhiều tỉnh thành cùng tăng giá

Thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng không nằm ngoài xu hướng tăng. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhích thêm 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua ở mức 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa ghi nhận mức giá phổ biến 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng 69.000 +1.000 (trừ Lâm Đồng) Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa 68.000 +1.000 (trừ Đắk Lắk) Gia Lai 67.000 -

Khu vực miền Nam: Đồng Nai giữ mức giá cao nhất

Tại miền Nam, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Trong sáng nay, Đồng Tháp và Cà Mau cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mốc 68.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì ổn định ở mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Đồng Nai 70.000 - TP.HCM 69.000 - Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ 68.000 +1.000 (chỉ Đồng Tháp, Cà Mau)

Nhìn chung, mặt bằng giá heo hơi đang có sự cải thiện rõ rệt, tạo tín hiệu tích cực cho người chăn nuôi sau giai đoạn thị trường bình ổn.

Gia Lai chấp thuận dự án chăn nuôi heo 270 tỷ đồng

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường chăn nuôi còn đón nhận thông tin về dòng vốn đầu tư mới. Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2. Dự án này do Công ty cổ phần AGRI Gia Lai Hai làm chủ đầu tư, đặt tại xã Ia Rsai, Gia Lai.

Với tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, dự án có quy mô nuôi 5.000 con heo nái và 80 con heo nọc trên diện tích hơn 17,4 ha tại buôn Pan, xã Ia Rsai. Trang trại sẽ áp dụng mô hình công nghệ khép kín, dự kiến khởi công vào khoảng quý III/2026 và đi vào hoạt động sản xuất từ quý IV/2027. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi tại khu vực Tây Nguyên trong 50 năm hoạt động.