Giá heo hơi ngày 22/3: Miền Nam tăng lên 69.000 đồng/kg, áp sát mốc 70.000 đồng Sáng 22/3, giá heo hơi toàn quốc duy trì đà tăng nhẹ, dao động từ 65.000 đến 69.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam ghi nhận mức giá cao nhất cả nước khi Vĩnh Long tiến sát ngưỡng tâm lý 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (22/3) tiếp tục tăng nhẹ trên diện rộng, đưa mức giao dịch cao nhất chạm ngưỡng 69.000 đồng/kg tại Vĩnh Long. Xu hướng tăng trưởng này được củng cố bởi nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung không có biến động lớn trong ngắn hạn.

Khu vực Khoảng giá (VND/kg) Địa phương cao nhất Miền Bắc 65.000 - 67.000 Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên Miền Trung – Tây Nguyên 65.000 - 68.000 Lâm Đồng Miền Nam 66.000 - 69.000 Vĩnh Long

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Tại miền Bắc, thị trường duy trì đà tăng nhẹ với mức thu mua phổ biến từ 65.000 đến 67.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình ổn định quanh mức 66.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên và Lạng Sơn giữ mức thấp hơn là 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận mức điều chỉnh tăng khoảng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Hiện tại, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 68.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk duy trì mức 66.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Khánh Hòa phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường miền Nam hiện đang giữ vị trí giá cao nhất cả nước. Vĩnh Long vừa tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mốc 69.000 đồng/kg. Theo sát là Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM với mức giao dịch 68.000 đồng/kg. Cà Mau hiện đạt 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ duy trì ở mức 66.000 đồng/kg.

Siết chặt quản lý hoạt động giết mổ tập trung

Song song với biến động giá, công tác quản lý an toàn thực phẩm đang được đẩy mạnh tại Hà Nội. Tại huyện Chương Mỹ, cơ sở giết mổ tập trung của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 hiện chỉ mới hoạt động khoảng 10% công suất thiết kế (tương đương 150 con/ngày), dù có khả năng xử lý tới 1.500 con/ngày.

Trong khi đó, thách thức vẫn tồn tại khi nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư chưa đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Riêng xã Quảng Bị hiện có 27 cơ sở quy mô nhỏ. Để nâng cao chất lượng thực phẩm, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động giết mổ nhỏ lẻ, đưa toàn bộ quy trình vào các cơ sở tập trung đạt chuẩn nhằm kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn.