Giá heo hơi ngày 23/3 tăng đồng loạt cả ba miền, chạm mốc 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi toàn quốc ghi nhận đà tăng từ 2.000 – 4.000 đồng/kg, thiết lập mặt bằng giá mới trong khoảng 65.000 – 69.000 đồng/kg nhờ nhu cầu tiêu thụ cải thiện.

Thị trường heo hơi trong nước ngày 23/3/2026 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ khi giá thu mua tại nhiều địa phương tiến sát mốc 70.000 đồng/kg. Đà tăng diễn ra đồng nhất ở cả ba miền trong bối cảnh nguồn cung được kiểm soát và sức mua từ thị trường có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 3.000 – 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Khảo sát thực tế cho thấy thương lái đang thu mua trong khoảng 65.000 – 67.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên hiện dẫn đầu khu vực với mức giá 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh duy trì ổn định ở mức 66.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên và Lạng Sơn dao động quanh ngưỡng 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ghi nhận đà tăng tích cực trên diện rộng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cải thiện

Tại miền Trung – Tây Nguyên, xu hướng tăng giá cũng được duy trì với mức tăng phổ biến từ 3.000 – 4.000 đồng/kg. Hiện giá giao dịch phổ biến từ 65.000 – 68.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức 66.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam tiếp tục là thị trường có mặt bằng giá cao nhất cả nước, dao động trong khoảng 66.000 – 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Vĩnh Long đã chạm ngưỡng 69.000 đồng/kg, mức cao nhất ghi nhận được trên toàn quốc. Các trung tâm tiêu thụ lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh cũng đạt mức 68.000 đồng/kg.

Bảng tổng hợp giá heo hơi theo vùng

Khu vực Khoảng giá (VND/kg) Địa phương cao nhất Miền Bắc 65.000 – 67.000 Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên Miền Trung - Tây Nguyên 65.000 – 68.000 Lâm Đồng Miền Nam 66.000 – 69.000 Vĩnh Long

Cảnh báo dịch bệnh và rủi ro nguồn cung

Mặc dù giá đang trên đà phục hồi, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt với thách thức từ dịch bệnh. Tại xã Phước Dinh, Khánh Hòa, cơ quan chức năng vừa phát hiện và xử lý một ổ dịch dịch tả heo châu Phi (ASF). Toàn bộ đàn heo dương tính với virus qua xét nghiệm PCR đã được tiêu hủy khẩn cấp để ngăn chặn lây lan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do hộ chăn nuôi sử dụng con giống không rõ nguồn gốc và chưa tuân thủ quy trình an toàn sinh học. Cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần nâng cao ý thức phòng dịch, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển và giết mổ. Việc duy trì ổn định nguồn cung thông qua kiểm soát dịch bệnh được xem là yếu tố then chốt để giữ vững đà tăng trưởng của thị trường trong thời gian tới.