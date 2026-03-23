Giá heo hơi ngày 23/3: Thị trường miền Bắc đảo chiều giảm, miền Nam duy trì mức 69.000 đồng/kg Khảo sát phiên sáng 23/3 cho thấy giá heo hơi biến động không đồng nhất. Khu vực miền Bắc ghi nhận đà giảm tại nhiều địa phương, trong khi miền Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường với mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước phiên sáng ngày 23/3 ghi nhận những diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Hiện tại, giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, với miền Nam tiếp tục là khu vực có mức giá giao dịch cao nhất.

Miền Bắc đảo chiều giảm nhẹ tại nhiều địa phương

Sau chuỗi ngày tăng giá liên tục, thị trường heo hơi tại miền Bắc đã ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Tại khu vực này, mức giá phổ biến hiện xoay quanh ngưỡng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì mức giá 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giá thấp hơn là 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Tuyên Quang 66.000 - Cao Bằng 66.000 - Thái Nguyên 65.000 - Lạng Sơn 65.000 - Quảng Ninh 66.000 - Bắc Ninh 66.000 -1.000 Hà Nội 66.000 - Hải Phòng 65.000 -1.000 Ninh Bình 65.000 -1.000 Lào Cai 66.000 - Lai Châu 65.000 - Điện Biên 66.000 - Phú Thọ 66.000 -1.000 Sơn La 65.000 - Hưng Yên 66.000 -1.000

Bảng giá heo hơi tham khảo tại khu vực miền Bắc ngày 23/3.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên biến động không đồng nhất

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận các xu hướng trái ngược nhau. Trong khi Thanh Hoá và Nghệ An giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg, thì tại Đắk Lắk, giá lại tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong vùng giữ giá ổn định, dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng neo ở mức cao nhất vùng với 68.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì vị thế dẫn đầu về giá

Thị trường miền Nam hôm nay ghi nhận Đồng Tháp tăng thêm 1.000 đồng/kg, vươn lên mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với Vĩnh Long. Đây cũng là mức giá cao nhất ghi nhận được trên toàn quốc trong phiên khảo sát này.

Các địa phương trọng điểm khác như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM tiếp tục duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cần Thơ có mức giá thấp hơn ở ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Nỗ lực duy trì tăng trưởng ngành chăn nuôi tại Hà Nội

Song song với diễn biến thị trường, ngành nông nghiệp Thủ đô đang tập trung các giải pháp để ổn định tổng đàn và nâng cao chất lượng con giống. Theo số liệu từ Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, hiện đàn heo của thành phố đạt khoảng 1,25 triệu con.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, cho biết nhờ làm tốt công tác phòng ngừa dịch tả heo châu Phi và các dịch bệnh khác, ngành chăn nuôi vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định. Định hướng trọng tâm thời gian tới là phát triển và chuyển giao các giống chất lượng cao cho người chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

Bên cạnh chăn nuôi gia súc, Hà Nội cũng đang chú trọng tái tạo nguồn lợi thủy sản trên diện tích hơn 30.000 ha mặt nước, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập cho bà con nông dân và bảo tồn các loài cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.