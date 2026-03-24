Giá heo hơi ngày 24/3: Miền Nam tăng lên 69.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ Thị trường heo hơi ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều khi giá tại miền Nam đạt mốc cao nhất 69.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Sáng 24/3, giá heo hơi trên cả nước chứng kiến sự biến động không đồng nhất giữa các khu vực. Trong khi giá tại miền Nam tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ tại một số địa phương trọng điểm, thì thị trường miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên lại ghi nhận xu hướng đi xuống. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.

Miền Nam: Nhiều địa phương chạm mốc 69.000 đồng/kg

Trái ngược với xu hướng giảm ở các vùng khác, thị trường phía Nam ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM, đưa giá thu mua tại các khu vực này lên mức 69.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước ghi nhận trong phiên sáng nay.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đồng Nai 69.000 +1.000 Tây Ninh 69.000 +1.000 TP HCM 69.000 +1.000 Cần Thơ 67.000 +1.000 Đồng Tháp 69.000 - Vĩnh Long 69.000 - An Giang 66.000 -

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Vĩnh Long, Đồng Tháp vẫn giữ giá đi ngang ở mức cao, trong khi An Giang hiện là nơi có giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Miền Bắc và miền Trung đồng loạt điều chỉnh giảm

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại phần lớn các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội và Hưng Yên. Sau điều chỉnh, mức giá phổ biến tại khu vực này là 65.000 đồng/kg. Một số tỉnh như Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu ghi nhận mức thấp hơn là 64.000 đồng/kg.

Tương tự, tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khu vực này vẫn ghi nhận mức giá khá cao tại Lâm Đồng (68.000 đồng/kg) và Đắk Lắk (67.000 đồng/kg). Các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Lào Cai siết chặt phòng chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Ngoài biến động về giá, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại Lào Cai, thời điểm giao mùa xuân - hè với độ ẩm cao đang tạo điều kiện cho dịch bệnh phát sinh. Từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 5 xã của tỉnh, buộc phải tiêu hủy hơn 6 tấn heo bệnh.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tăng cường giám sát, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng và khử trùng chuồng trại định kỳ. Đáng chú ý, các xã có thế mạnh chăn nuôi như Xuân Quang đang định hướng người dân phát triển theo mô hình tập trung, áp dụng quy trình an toàn sinh học để hạn chế rủi ro. Năm 2025, ngành chăn nuôi tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng thông qua việc kiểm soát tốt dịch bệnh trên tổng đàn gia súc hơn 1,4 triệu con.