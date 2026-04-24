Giá heo hơi ngày 24.4.2026: Biến động cục bộ tại miền Nam, mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 24.4.2026 ghi nhận điều chỉnh cục bộ tại miền Nam. Giá toàn quốc duy trì ở mức cao, dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Thị trường heo hơi ngày 24.4.2026 xuất hiện các đợt điều chỉnh giá cục bộ tại khu vực miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Xu hướng ổn định vẫn chiếm ưu thế chủ đạo, giúp mặt bằng giá cả nước giữ ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định từ thị trường tiêu dùng.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại ba miền

Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm trong ngày 24.4.2026:

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Miền Trung - Tây Nguyên Lâm Đồng 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000 Thấp nhất cả nước Hà Tĩnh, Lai Châu 63.000

Khu vực miền Nam: Biến động trái chiều

Miền Nam tiếp tục là khu vực dẫn dắt thị trường với mặt bằng giá cao nhất cả nước. Đáng chú ý, giá heo hơi tại Cần Thơ đã tăng lên mức 68.000 đồng/kg. Ngược lại, Tây Ninh ghi nhận giảm nhẹ xuống còn 68.000 đồng/kg.

Các địa phương trọng điểm khác như Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long vẫn giữ vững phong độ ở mức 69.000 đồng/kg. Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg và An Giang tiếp tục ổn định tại ngưỡng 67.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên: Lâm Đồng giữ đỉnh giá

Thị trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên không ghi nhận nhiều sự thay đổi về giá. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, tương đương với mức cao nhất tại miền Nam. Đắk Lắk theo sát với mức 68.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa, giá heo hơi phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là nơi có mức giá thấp nhất khu vực khi duy trì ở ngưỡng 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc: Ổn định quanh mức 64.000 - 66.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi đi ngang trên diện rộng. Hưng Yên duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với mức 66.000 đồng/kg. Các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Đa số các địa phương khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai đều đang giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc với 63.000 đồng/kg.

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Sự điều chỉnh nhẹ tại miền Nam trong ngày 24.4 cho thấy những nhịp biến động cục bộ theo cung cầu tại từng địa phương cụ thể. Tuy nhiên, nhìn chung toàn thị trường vẫn đang trong giai đoạn ổn định. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá heo hơi khó có khả năng giảm sâu và sẽ tiếp tục đi ngang với những nhịp điều chỉnh nhỏ tùy theo sức mua của thị trường.