Giá heo hơi ngày 25/3: Miền Bắc giảm đến 2.000 đồng/kg, miền Nam tăng nhẹ Giá heo hơi sáng nay ghi nhận xu hướng giảm tại miền Bắc với mức thấp nhất 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực miền Nam tăng nhẹ tại Cần Thơ, đạt mốc 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (ngày 25/3) ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trên cả ba miền. Trong khi khu vực miền Bắc tiếp đà giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, thị trường miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái đi ngang, còn miền Nam ghi nhận mức tăng cục bộ tại Cần Thơ. Hiện mặt bằng giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc điều chỉnh giảm diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi chứng kiến xu hướng giảm tại nhiều địa phương với mức điều chỉnh phổ biến là 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Thái Nguyên là tỉnh có mức giảm mạnh nhất (2.000 đồng/kg), đưa giá thu mua về mốc 63.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực cùng với Lai Châu.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên vẫn giữ được mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Phần lớn các tỉnh thành còn lại như Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ giao dịch quanh ngưỡng 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên 65.000 - Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh 64.000 -1.000 Thái Nguyên 63.000 -2.000 Lai Châu 63.000 -1.000

Miền Nam tăng nhẹ, miền Trung duy trì ổn định

Trái ngược với đà giảm ở phía Bắc, thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận biến động tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Cần Thơ, đạt mức 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác duy trì giá đi ngang, dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long giữ vị thế cao nhất với 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với giá 68.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại dao động ổn định trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh quyết liệt kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh đang là vấn đề trọng tâm tại miền Trung. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 1899 chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát dịch tả heo châu Phi. Tính từ đầu năm 2026, dịch bệnh đã xuất hiện tại 24 xã, phường trên địa bàn tỉnh, khiến hơn 1.000 con heo bị tiêu hủy.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc khoanh vùng ổ dịch, tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng và giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin đợt 1/2026, phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn để hạn chế rủi ro lây lan trong điều kiện thời tiết bất lợi.