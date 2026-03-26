Giá heo hơi ngày 26/3/2026: Thị trường đi ngang, duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg Sáng 26/3, giá heo hơi toàn quốc ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới. Khu vực miền Nam tiếp tục dẫn đầu về giá với mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 26/3/2026 ghi nhận trạng thái đi ngang đồng loạt trên cả ba miền. Hiện tại, giá thu mua heo hơi toàn quốc đang dao động trong khoảng 63.000 – 69.000 đồng/kg, tùy theo từng khu vực và chất lượng đàn. Theo nhận định của giới chuyên gia, thị trường miền Bắc có thể xuất hiện xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn do áp lực tiêu thụ chậm.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giữ mức ổn định trong khoảng 63.000 – 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức giá cao nhất vùng là 65.000 đồng/kg. Ngược lại, Thái Nguyên và Lai Châu ghi nhận mức thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng) Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên 65.000 Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ 64.000 Thái Nguyên, Lai Châu 63.000

Tại miền Trung - Tây Nguyên, xu hướng đi ngang cũng chiếm chủ đạo với giá thu mua phổ biến từ 64.000 – 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, trong khi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì ở mức sàn 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Lâm Đồng 68.000 Đắk Lắk 67.000 Quảng Trị 66.000 Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa 65.000 Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 64.000

Khu vực miền Nam tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất cả nước, dao động từ 66.000 – 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các thủ phủ chăn nuôi như Đồng Nai, Tây Ninh cùng với TP HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long đều neo giữ mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long 69.000 Cần Thơ 68.000 Cà Mau 67.000 An Giang 66.000

Đẩy mạnh mô hình chăn nuôi tập trung tại Quảng Trị

Bên cạnh diễn biến giá cả, xu hướng chuyển đổi mô hình chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại một số địa phương. Tại xã Tân Thành (Quảng Trị), chính quyền đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân cải tạo giống và nâng cấp chuồng trại.

Điển hình như mô hình của anh Đinh Viết Cường tại thôn Kiên Trinh, sau khi đầu tư bài bản từ năm 2016, hiện gia trại của anh duy trì 10 heo nái và xuất bán khoảng 200 heo thịt mỗi năm. Trong năm 2025, gia đình anh đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng nhờ kiểm soát tốt kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, mô hình Tổ hội nghề nghiệp tại thôn Sy cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Với 15 thành viên và tổng đàn gần 900 con, tổ hội đã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ chặt chẽ thông qua các nhóm trao đổi trực tuyến. Năm 2025, tổ hội xuất bán 81 tấn thịt hơi, thu về mức lãi trên 2,2 tỷ đồng. Việc thành lập các tổ nghề nghiệp không chỉ giúp bà con ổn định đầu ra mà còn đảm bảo an toàn dịch bệnh trước những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi.