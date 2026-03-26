Về Báo Hà Tĩnh

Giá heo hơi ngày 26/3/2026: Thị trường đi ngang, duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Kim Ngân26/03/2026 12:34

Sáng 26/3, giá heo hơi toàn quốc ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới. Khu vực miền Nam tiếp tục dẫn đầu về giá với mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 26/3/2026 ghi nhận trạng thái đi ngang đồng loạt trên cả ba miền. Hiện tại, giá thu mua heo hơi toàn quốc đang dao động trong khoảng 63.000 – 69.000 đồng/kg, tùy theo từng khu vực và chất lượng đàn. Theo nhận định của giới chuyên gia, thị trường miền Bắc có thể xuất hiện xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn do áp lực tiêu thụ chậm.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giữ mức ổn định trong khoảng 63.000 – 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức giá cao nhất vùng là 65.000 đồng/kg. Ngược lại, Thái Nguyên và Lai Châu ghi nhận mức thấp nhất khu vực.

Địa phươngGiá (đồng)
Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên65.000
Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ64.000
Thái Nguyên, Lai Châu63.000

Tại miền Trung - Tây Nguyên, xu hướng đi ngang cũng chiếm chủ đạo với giá thu mua phổ biến từ 64.000 – 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, trong khi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì ở mức sàn 64.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (đồng)
Lâm Đồng68.000
Đắk Lắk67.000
Quảng Trị66.000
Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa65.000
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh64.000

Khu vực miền Nam tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất cả nước, dao động từ 66.000 – 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các thủ phủ chăn nuôi như Đồng Nai, Tây Ninh cùng với TP HCM, Đồng Tháp và Vĩnh Long đều neo giữ mức 69.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (đồng)
Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long69.000
Cần Thơ68.000
Cà Mau67.000
An Giang66.000

Đẩy mạnh mô hình chăn nuôi tập trung tại Quảng Trị

Bên cạnh diễn biến giá cả, xu hướng chuyển đổi mô hình chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại một số địa phương. Tại xã Tân Thành (Quảng Trị), chính quyền đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ người dân cải tạo giống và nâng cấp chuồng trại.

Mô hình chăn nuôi tập trung tại xã Tân Thành, Quảng Trị
Xã Tân Thành (Quảng Trị) phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung

Điển hình như mô hình của anh Đinh Viết Cường tại thôn Kiên Trinh, sau khi đầu tư bài bản từ năm 2016, hiện gia trại của anh duy trì 10 heo nái và xuất bán khoảng 200 heo thịt mỗi năm. Trong năm 2025, gia đình anh đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng nhờ kiểm soát tốt kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, mô hình Tổ hội nghề nghiệp tại thôn Sy cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Với 15 thành viên và tổng đàn gần 900 con, tổ hội đã thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ chặt chẽ thông qua các nhóm trao đổi trực tuyến. Năm 2025, tổ hội xuất bán 81 tấn thịt hơi, thu về mức lãi trên 2,2 tỷ đồng. Việc thành lập các tổ nghề nghiệp không chỉ giúp bà con ổn định đầu ra mà còn đảm bảo an toàn dịch bệnh trước những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá heo hơi ngày 26/3/2026: Thị trường đi ngang, duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO