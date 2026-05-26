Giá heo hơi ngày 26/5: Bắc Ninh và Khánh Hòa tăng nhẹ, cao nhất chạm mốc 70.000 đồng/kg Sáng 26/5, thị trường heo hơi ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Khánh Hòa. Toàn quốc hiện duy trì đà giao dịch ổn định trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 26/5 ghi nhận xu hướng ổn định tại hầu hết các địa phương, ngoại trừ hai tỉnh Bắc Ninh và Khánh Hòa có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện nay, mức giá trần 70.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại một số khu vực trọng điểm của miền Bắc và miền Nam.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, nâng giá thu mua lên 69.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực và cả nước với mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác như Hà Nội và Hải Phòng cũng duy trì ở mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Hưng Yên 70.000 - Bắc Ninh 69.000 +1.000 Hà Nội 69.000 - Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang 68.000 -

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi phổ biến quanh mức 68.000 - 69.000 đồng/kg. Sáng nay, tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng vẫn neo ở mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi giữ giá đi ngang, dao động từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức thấp nhất 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang và Cà Mau. TP.HCM duy trì giá 69.000 đồng/kg, các khu vực như Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh cùng ở mức 68.000 đồng/kg.

Lạng Sơn xử lý dứt điểm khiếu nại tại dự án trang trại heo

Bên cạnh diễn biến thị trường, công tác quản lý chăn nuôi tại địa phương cũng được chú trọng. Thanh tra tỉnh Lạng Sơn vừa báo cáo tiến độ xử lý dứt điểm các kiến nghị liên quan đến Dự án Trang trại chăn nuôi heo thương phẩm tại xã Thái Bình, Lạng Sơn do CTCP Chăn nuôi Rutech làm chủ đầu tư. Vụ việc phát sinh từ phản ánh của người dân về tình trạng phát tán mùi hôi từ khu vực chăn nuôi của dự án.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Công an tỉnh đã tiến hành rà soát toàn diện dự án. Ông Đặng Quốc Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị đang hoàn thiện kết quả kiểm tra cuối cùng dựa trên các ý kiến phản biện từ các sở, ngành.

Dự kiến trong tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với công dân xã Thái Bình để giải quyết dứt điểm vụ việc. Mục tiêu là đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn.