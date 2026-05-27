Giá heo hơi ngày 27/5: Đồng Nai và Hưng Yên duy trì mức cao nhất cả nước 70.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay ổn định trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Trong khi Đồng Nai và Hưng Yên giữ đỉnh giá, các địa phương khác tiếp tục neo ở vùng giá cao.

Giá heo hơi ngày 27.5.2026 ghi nhận xu hướng ổn định trên diện rộng với biên độ dao động toàn quốc từ 67.000 đến 70.000 đồng/kg. Thị trường hiện đang duy trì trạng thái cân bằng tương đối giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng, chưa xuất hiện các biến động mạnh về giá.

Chi tiết giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Bắc Hưng Yên 70.000 Miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh 69.000 Miền Trung - Tây Nguyên Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng 69.000 Miền Nam Đồng Nai 70.000 Miền Nam TP.HCM 69.000 Miền Nam An Giang, Cà Mau 67.000

Khu vực miền Bắc: Nhóm giá cao mở rộng

Tại miền Bắc, Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh đã ghi nhận mức tăng lên 69.000 đồng/kg, cùng nhóm với Hà Nội và Hải Phòng. Các tỉnh thành khác như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình duy trì mức giao dịch ổn định quanh 68.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại khu vực phía Bắc vẫn duy trì ở mức cao trong khi nguồn cung chưa tạo được áp lực giảm giá rõ rệt.

Miền Trung và Tây Nguyên: Thị trường cân bằng

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên chứng kiến sự thu hẹp về khoảng cách giá. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng duy trì mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Khánh Hòa đã tăng lên mức 68.000 đồng/kg, ngang bằng với Quảng Trị, Đà Nẵng và Đắk Lắk. Sự điều chỉnh này đưa mặt bằng chung của khu vực về trạng thái ổn định, ít có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương.

Miền Nam: Đồng Nai giữ vị trí cao nhất cả nước

Tại miền Nam, Đồng Nai tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực và cả nước với 70.000 đồng/kg. TP.HCM giữ mức 69.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ phổ biến ở mức 68.000 đồng/kg. Hiện tại, An Giang và Cà Mau vẫn là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, dao động quanh ngưỡng 67.000 đồng/kg. Thị trường phía Nam nhìn chung ổn định và chưa có tín hiệu điều chỉnh sâu.

Giá heo hơi ngày 27.5 ổn định, nhiều địa phương duy trì vùng giá cao

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Mặt bằng giá heo hơi hiện nay phản ánh sự tương quan chặt chẽ giữa nguồn cung đang dần cải thiện và sức mua ổn định từ người dân. Theo các phân tích thị trường, giá heo hơi trong ngắn hạn có khả năng tiếp tục neo quanh vùng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Áp lực giảm giá chưa thực sự rõ ràng khi nhiều địa phương trọng điểm vẫn duy trì được các mốc giá cao, trừ trường hợp nguồn cung có sự phục hồi mang tính đột biến trong thời gian tới.