Giá heo hơi ngày 28/5: Thị trường giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 67.000 - 69.000 đồng/kg Sáng ngày 28/5, giá heo hơi tại cả ba miền đồng loạt ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng giá chung rời khỏi mốc 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước chứng kiến nhịp điều chỉnh đi xuống trên diện rộng trong phiên sáng nay. Theo ghi nhận mới nhất, mức giá thu mua phổ biến trên cả nước hiện dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, chấm dứt đà neo cao ở ngưỡng 70.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm.

Chi tiết biến động giá heo hơi tại ba miền

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, thương lái tại Hưng Yên hạ mức thu mua xuống còn 69.000 đồng/kg. Hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, hiện đạt 68.000 đồng/kg. Tại các khu vực miền núi như Lào Cai và Điện Biên, giá heo cũng lùi về mức 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại Thanh Hóa và Nghệ An, giá heo giảm xuống còn 68.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá thấp hơn, đạt 67.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Các tỉnh Lâm Đồng, Hà Tĩnh và Quảng Trị vẫn duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam ghi nhận sự sụt giảm tại Đồng Nai và Cần Thơ. Giá heo hơi tại Đồng Nai hiện còn 68.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ chạm mức 67.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại như TP.HCM, Tây Ninh và Vĩnh Long, giá heo đi ngang, phổ biến ở mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá hiện tại (đồng/kg) Biến động (đồng) Hưng Yên 69.000 -1.000 Bắc Ninh 69.000 - Hà Nội 68.000 -1.000 Hải Phòng 68.000 -1.000 Thanh Hóa 68.000 -1.000 Nghệ An 68.000 -1.000 Đồng Nai 68.000 -1.000 Lào Cai 67.000 -1.000 Cần Thơ 67.000 -1.000

Tình hình dịch tả heo châu Phi tại Lào Cai

Bên cạnh biến động giá, tình hình dịch bệnh tại Lào Cai đang có những diễn biến đáng chú ý. Trong tháng 5, dịch tả heo châu Phi đã phát sinh tại 76 hộ chăn nuôi, buộc phải tiêu hủy 312 con heo với tổng khối lượng hơn 19 tấn. Lũy kế 5 tháng đầu năm, dịch bệnh đã xuất hiện tại 89 hộ chăn nuôi thuộc các xã: Nghĩa Tâm, Nậm Chày, Dương Quỳ, Nậm Xé, Gia Hội, Mỏ Vàng, Minh Lương, Khánh Yên và Văn Bàn.

Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn đã phát hiện chủng lai vi-rút dịch tả heo châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh qua kết quả giải trình tự gen. Điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan diện rộng nếu công tác an toàn sinh học không được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là 4 xã gồm Nghĩa Tâm, Nậm Chày, Dương Quỳ và Nậm Xé tại Lào Cai đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Ngành nông nghiệp địa phương đang tiếp tục cấp phát thuốc sát trùng và tăng cường giám sát dịch tễ để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi trong bối cảnh thị trường đang có sự điều chỉnh về giá.