Giá heo hơi ngày 29/5: Miền Bắc giảm nhẹ, toàn quốc dao động 67.000 - 68.000 đồng/kg Sáng 29/5, giá heo hơi tại Bắc Ninh và Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung và miền Nam duy trì ổn định trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại Tuyên Quang.

Giá heo hơi sáng 29/5 ghi nhận xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc, trong khi các khu vực còn lại trên cả nước duy trì trạng thái ổn định. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động phổ biến trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Diễn biến thị trường heo hơi tại miền Bắc

Tại thị trường phía Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hưng Yên, hiện cùng ghi nhận mức 68.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên là hai địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực, ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Bắc Ninh 68.000 -1.000 Hưng Yên 68.000 -1.000 Lào Cai 67.000 - Điện Biên 67.000 - Hà Nội 68.000 - Tuyên Quang 68.000 - Thái Nguyên 68.000 -

Thị trường miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ổn định

Trái ngược với đà giảm tại miền Bắc, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam không có sự thay đổi. Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng giữ mức 68.000 đồng/kg. Tại miền Nam, các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cũng duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 68.000 - Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk 67.000 - Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh 68.000 - Cần Thơ, Cà Mau, An Giang 67.000 -

Tuyên Quang quyết liệt ứng phó dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh biến động giá cả, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại miền Bắc. Xã Trung Thịnh, Tuyên Quang đang tập trung triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng và khống chế dịch tả heo châu Phi sau khi phát hiện các ổ dịch từ trung tuần tháng 4.

Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 7 thôn trên địa bàn Xã Trung Thịnh, Tuyên Quang với tổng cộng 57 con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy. Chính quyền địa phương đã thực hiện tạm dừng vận chuyển, mua bán heo trên địa bàn và tăng cường kiểm soát giết mổ. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ đàn heo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh để ổn định chăn nuôi.