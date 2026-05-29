Về Báo Hà Tĩnh

Giá heo hơi ngày 29/5: Miền Bắc giảm nhẹ, toàn quốc dao động 67.000 - 68.000 đồng/kg

Kim Ngân29/05/2026 12:35

Sáng 29/5, giá heo hơi tại Bắc Ninh và Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung và miền Nam duy trì ổn định trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại Tuyên Quang.

Giá heo hơi sáng 29/5 ghi nhận xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc, trong khi các khu vực còn lại trên cả nước duy trì trạng thái ổn định. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động phổ biến trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Diễn biến thị trường heo hơi tại miền Bắc

Tại thị trường phía Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hưng Yên, hiện cùng ghi nhận mức 68.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên là hai địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực, ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (đồng/kg)Biến động (đồng)
Bắc Ninh68.000-1.000
Hưng Yên68.000-1.000
Lào Cai67.000-
Điện Biên67.000-
Hà Nội68.000-
Tuyên Quang68.000-
Thái Nguyên68.000-

Thị trường miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam ổn định

Trái ngược với đà giảm tại miền Bắc, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam không có sự thay đổi. Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng giữ mức 68.000 đồng/kg. Tại miền Nam, các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cũng duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (đồng/kg)Biến động (đồng)
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh68.000-
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk67.000-
Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh68.000-
Cần Thơ, Cà Mau, An Giang67.000-

Tuyên Quang quyết liệt ứng phó dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh biến động giá cả, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại miền Bắc. Xã Trung Thịnh, Tuyên Quang đang tập trung triển khai các biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng và khống chế dịch tả heo châu Phi sau khi phát hiện các ổ dịch từ trung tuần tháng 4.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi tại địa phương
Xã Trung Thịnh (Tuyên Quang) quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 7 thôn trên địa bàn Xã Trung Thịnh, Tuyên Quang với tổng cộng 57 con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy. Chính quyền địa phương đã thực hiện tạm dừng vận chuyển, mua bán heo trên địa bàn và tăng cường kiểm soát giết mổ. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương rà soát chặt chẽ đàn heo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh để ổn định chăn nuôi.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá heo hơi ngày 29/5: Miền Bắc giảm nhẹ, toàn quốc dao động 67.000 - 68.000 đồng/kg
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO