Giá heo hơi ngày 4/5: Đồng Nai ghi nhận mức 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận biến động tại miền Nam khi Đồng Nai tăng giá lên ngưỡng cao nhất toàn quốc. Tại các khu vực còn lại, giá thu mua vẫn duy trì ổn định trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Theo khảo sát trong sáng đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ, thị trường heo hơi ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc và miền Trung duy trì đà đi ngang, giá heo hơi tại Đồng Nai đã điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg, chính thức chạm mốc 70.000 đồng/kg - mức cao nhất cả nước hiện nay.

Thị trường miền Nam dẫn đầu đà tăng

Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai là địa phương duy nhất ghi nhận biến động tăng, vượt qua mức 69.000 đồng/kg của TP.HCM và các tỉnh lân cận để dẫn đầu thị trường.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Đồng Nai 70.000 +1.000 TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ 69.000 - An Giang, Cà Mau 68.000 -

Khu vực miền Bắc và miền Trung giữ giá ổn định

Tại miền Bắc, giá thu mua heo hơi không có sự thay đổi, duy trì trong ngưỡng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương giữ giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng neo ở mức 65.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, và Ninh Bình.

Tương tự, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng không ghi nhận biến động mới. Lâm Đồng giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực này, duy trì ở mức 63.000 đồng/kg.

Nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học tại Huế

Bên cạnh biến động về giá, xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất đang diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương. Điển hình tại xã Nam Đông, TP Huế, người dân đang dần thay đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình an toàn sinh học. Đây được xem là giải pháp then chốt để đối phó với dịch bệnh và ổn định sinh kế lâu dài.

Theo chia sẻ của các hộ chăn nuôi tại xã Nam Đông, việc áp dụng chuồng kín, khu sát trùng và tiêm phòng đầy đủ giúp giảm thiểu rủi ro mất trắng do dịch bệnh. Từ những mô hình tiên phong như hộ ông Nguyễn Công Hiền (thôn 11), nhiều hộ dân khác trong xã cũng đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại bài bản. Mỗi năm, các mô hình này có thể xuất chuồng khoảng 6 tấn heo hơi, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Giải pháp phát triển bền vững

Chính quyền xã Nam Đông xác định việc nhân rộng mô hình an toàn sinh học là bước đi quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Để hỗ trợ người dân, xã đã phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ:

Hỗ trợ nguồn vốn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi hiện đại.

Kết nối với các doanh nghiệp như Quế Lâm, C.P, Greenfeed để bao tiêu sản phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn thức ăn và xử lý chất thải bằng hầm biogas.

Việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng mà còn giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư. Đây là hướng đi mới giúp bà con vùng cao Nam Đông ổn định đời sống và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ sự bấp bênh của thị trường heo hơi.