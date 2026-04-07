Giá heo hơi ngày 7/4: Đồng loạt tăng tại ba miền, cao nhất 68.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 7/4 phục hồi tích cực với đà tăng rõ rệt tại miền Bắc. Các địa phương trọng điểm phía Nam tiếp tục duy trì mức giá trần 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 7/4 ghi nhận đà tăng trưởng trở lại trên diện rộng sau thời gian điều chỉnh đầu tháng. Xu hướng phục hồi diễn ra đồng nhất ở cả ba miền, trong đó khu vực miền Bắc ghi nhận biến động mạnh nhất về giá, phản ánh tín hiệu tích cực từ cán cân cung - cầu.

Miền Bắc dẫn đầu đà tăng trưởng

Khu vực miền Bắc là nơi ghi nhận mức tăng rõ rệt nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Nhu cầu tiêu thụ cải thiện đã đẩy mặt bằng giá tại nhiều địa phương chủ chốt lên ngưỡng 65.000 đồng/kg.

Mức giá 65.000 đồng/kg: Ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và Sơn La.

Mức giá 64.000 đồng/kg: Duy trì tại Tuyên Quang, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Mức giá thấp nhất: Lai Châu hiện đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì ngưỡng giá cao nhất cả nước

Mặc dù đà tăng có phần thận trọng hơn so với miền Bắc, thị trường miền Nam vẫn giữ vị thế là khu vực có mức giá giao dịch cao nhất. Nhiều địa phương trọng điểm đang tiến sát mốc 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá giao dịch (VND/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM 68.000 Vĩnh Long 67.000 Cà Mau, Cần Thơ 66.000 An Giang 65.000

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên phục hồi đồng đều

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận sự điều chỉnh tăng nhẹ và phân bổ khá đồng đều giữa các tỉnh thành. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương giữ mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Đắk Lắk và Khánh Hòa đạt mức 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Gia Lai dao động phổ biến trong khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg.

Nhận định xu hướng thị trường

Các chuyên gia phân tích thị trường cho biết, nhịp phục hồi ngày 7/4 cho thấy thị trường đã thiết lập mặt bằng giá mới sau giai đoạn giảm ngắn hạn. Việc miền Bắc trở thành khu vực dẫn dắt cho thấy sức mua tại các thị trường tiêu thụ lớn đang dần ổn định.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi dự báo sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ hoặc đi ngang. Tuy nhiên, khả năng xảy ra biến động đột biến là thấp do thị trường vẫn đang chịu áp lực từ chi phí chăn nuôi và sức mua thực tế của người tiêu dùng.