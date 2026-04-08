Giá heo hơi ngày 8/4: Đồng Nai chạm mốc 69.000 đồng/kg, miền Nam dẫn dắt thị trường Thị trường heo hơi ngày 8/4 ghi nhận đà tăng nhẹ tại miền Nam với mức cao nhất 69.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung duy trì mặt bằng giá ổn định.

Thị trường heo hơi ngày 8/4 ghi nhận diễn biến tích cực khi giá bán tại nhiều địa phương tiếp tục điều chỉnh tăng, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Sau nhịp phục hồi gần đây, mốc 69.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại tại Đồng Nai, phản ánh nhu cầu tiêu thụ đang dần cải thiện trong khi nguồn cung duy trì trạng thái ổn định.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai 69.000 Miền Nam Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp 68.000 Miền Trung Lâm Đồng 67.000 Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên 65.000

Miền Nam bứt phá, xác lập mặt bằng giá mới

Khu vực miền Nam ghi nhận biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai đã tăng nhẹ, chính thức lấy lại mốc 69.000 đồng/kg – mức giá cao nhất trên phạm vi toàn quốc. Các địa phương lân cận như Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Tháp cũng duy trì sức cầu tốt với mức giá 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, giá heo hơi dao động từ 65.000 đến 67.000 đồng/kg. Trong đó, Vĩnh Long giữ mức 67.000 đồng/kg, Cà Mau và Cần Thơ cùng đạt 66.000 đồng/kg. An Giang hiện là địa phương có giá thấp nhất khu vực miền Nam, duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 8.4: Tăng nhẹ, giữ mặt bằng cao

Thị trường miền Bắc và miền Trung duy trì ổn định

Khác với đà tăng tại miền Nam, thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục đi ngang ở mức cao. Tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, giá heo hơi phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh trung du và miền núi như Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lào Cai thấp hơn một chút, dao động quanh ngưỡng 64.000 đồng/kg. Lai Châu ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, xu hướng ổn định cũng chiếm chủ đạo. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với giá 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai duy trì mặt bằng 64.000 đồng/kg. Riêng Hà Tĩnh ghi nhận mức giá 63.000 đồng/kg.

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Theo phân tích thị trường, đà tăng nhẹ hiện nay cho thấy chu kỳ phục hồi đang được củng cố. Việc miền Nam lấy lại vai trò dẫn dắt giá là tín hiệu quan trọng về sức mua của thị trường tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, áp lực tăng giá đột biến khó có thể xảy ra trong ngắn hạn do tổng đàn tại các doanh nghiệp chăn nuôi vẫn ổn định.

Dự báo trong những ngày tới, giá heo hơi có thể tiếp tục đi ngang hoặc có những điều chỉnh cục bộ không đáng kể. Thị trường nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái ổn định với các nhịp tăng giảm đan xen tùy theo nhu cầu tiêu thụ tại từng khu vực cụ thể.