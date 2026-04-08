Giá heo hơi ngày 8/4: Miền Nam tăng lên 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước Giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại miền Nam với mốc 69.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung duy trì mặt bằng giá ổn định ở mức cao.

Thị trường heo hơi ngày 8/4 ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá tại nhiều địa phương tiếp tục điều chỉnh tăng, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Sau nhịp phục hồi trước đó, nhu cầu tiêu thụ cải thiện đã giúp mặt bằng giá giữ vững ở mức cao, tạo đà tâm lý tốt cho người chăn nuôi.

Miền Nam dẫn dắt đà tăng, chạm mốc 69.000 đồng/kg

Khu vực miền Nam ghi nhận biến động mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Đáng chú ý, Đồng Nai đã chính thức lấy lại mốc 69.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Các khu vực trọng điểm khác cũng duy trì đà tăng nhẹ hoặc đi ngang ở mức cao.

Địa phương Giá (VND/kg) Đồng Nai 69.000 Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Tháp 68.000 Vĩnh Long 67.000 Cà Mau, Cần Thơ 66.000 An Giang 65.000

Sự phục hồi tại miền Nam được đánh giá là nhờ sự điều tiết cung cầu ổn định và sức mua từ các kênh phân phối truyền thống lẫn hiện đại đang dần tăng trở lại.

Miền Trung và Tây Nguyên duy trì ổn định

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi không có nhiều biến động so với phiên trước đó, giữ vững nhịp phục hồi bền vững. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương giữ vị trí đầu bảng tại khu vực với mức giá 67.000 đồng/kg.

Mức giá 65.000 đồng/kg: Ghi nhận tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Mức giá 64.000 đồng/kg: Phổ biến tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Mức giá 63.000 đồng/kg: Thấp nhất khu vực tại Hà Tĩnh.

Thị trường miền Bắc giữ mặt bằng cao

Sau các nhịp tăng trưởng trước đó, thị trường miền Bắc hiện đang đi vào giai đoạn ổn định tại vùng giá cao. Phần lớn các địa phương trọng điểm đều duy trì mức giá từ 64.000 đến 65.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên hiện đang giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay duy trì mặt bằng cao trên cả nước.

Dự báo xu hướng thị trường

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, xu hướng phục hồi của giá heo hơi đang được duy trì dù tốc độ tăng không quá đột biến. Việc miền Nam xuất hiện trở lại mức giá 69.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang có sự luân chuyển dòng tiền và nhu cầu rõ rệt.

Trong ngắn hạn, giá heo hơi dự báo sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ nếu nhu cầu tiêu dùng tiếp tục duy trì ổn định. Tuy nhiên, dư địa để giá bật tăng mạnh không quá lớn do nguồn cung từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn khá dồi dào. Thị trường có khả năng sẽ duy trì trạng thái ổn định với các nhịp điều chỉnh cục bộ tùy theo diễn biến tiêu thụ tại từng khu vực.