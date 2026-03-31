Giá heo hơi tại Trung Quốc chạm đáy 16 năm, giảm xuống 9,59 nhân dân tệ/kg Tình trạng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng đẩy giá heo hơi tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới xuống mức thấp kỷ lục từ năm 2010, gây áp lực giảm phát lên toàn nền kinh tế.

Tại Trung Quốc, giá heo hơi tại các lò mổ ghi nhận vào ngày 26/03 đã chạm mốc 9,59 nhân dân tệ/kg (tương đương 1,4 USD/kg). Theo dữ liệu từ công ty tư vấn nông nghiệp Shanghai JC Intelligence, đây là mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua và thấp hơn đáng kể so với chi phí sản xuất thực tế của người chăn nuôi.

Thịt heo là mặt hàng thiết yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa cấu thành chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc. Diễn biến giảm giá này phản ánh áp lực giảm phát đang bao trùm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng yếu và cạnh tranh giá cả quá mức ở nhiều ngành công nghiệp.

Tình trạng dư thừa nguồn cung và nỗ lực điều tiết của Bắc Kinh

Sau nhiều năm khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng các trang trại khổng lồ để đảm bảo tự túc lương thực, Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng dư thừa heo trầm trọng. Giá thịt heo bán lẻ cũng đã chạm mốc 22 nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Bộ Nông nghiệp và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông báo giá đang ở trong "vùng cảnh báo". Để ngăn chặn đà giảm, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu này cho biết đang tiến hành mua thịt đông lạnh để dự trữ cho kho quốc gia, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch kiềm chế sản xuất.

Kể từ năm 2024, chính quyền đặt mục tiêu duy trì khoảng 39 triệu heo nái sinh sản để ổn định thị trường. Tuy nhiên, số liệu thực tế vào cuối năm ngoái vẫn ghi nhận ở mức 39,61 triệu con. Đáng chú ý, dù Bộ Nông nghiệp thường xuyên công bố số lượng heo nái hàng tháng, nhưng hiện vẫn chưa có dữ liệu chính thức nào cho năm 2026 được tiết lộ, khiến thị trường gặp khó khăn trong việc dự báo nguồn cung dài hạn.

Áp lực tài chính lên các tập đoàn chăn nuôi lớn

Tình trạng giá giảm sâu đang gây áp lực tài chính nặng nề lên các doanh nghiệp chăn nuôi. Muyuan - tập đoàn chăn nuôi heo lớn nhất thế giới, hiện niêm yết tại Hồng Kông và đang hoạt động tại Việt Nam - cho biết đã bán ra 4,6 triệu con heo trong tháng 02 với mức giá trung bình 11,59 nhân dân tệ/kg.

Mức giá này tương ứng với mức giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Darin Friedrichs, giám đốc tại Sitonia Consulting, thị trường đang chứng kiến một sự thay đổi chóng mặt khi các nhà sản xuất vừa được khuyến khích tăng sản lượng vài năm trước thì nay lại bị yêu cầu cắt giảm ngay lập tức.

Nhìn chung, việc thiếu hụt các dữ liệu thống kê hàng tháng về số lượng heo nái đang khiến các nhà phân tích và nông dân gặp khó khăn trong việc xác định mức độ sụt giảm của đàn heo, từ đó chưa thể khẳng định khi nào thị trường mới có thể cân bằng trở lại.