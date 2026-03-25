Giá heo hơi Trung Quốc chạm đáy 15 năm, người nuôi lỗ 400 Nhân dân tệ mỗi con Giá heo hơi tại Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 15 năm qua do cung vượt cầu và tiêu dùng yếu, khiến mỗi con heo xuất chuồng gây lỗ hơn 58 USD.

Thị trường chăn nuôi tại Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng khi giá heo hơi liên tục lao dốc. Theo dữ liệu từ Shanghai JC Intelligence Co., giá heo đã chạm mức thấp nhất trong ít nhất 15 năm qua, đẩy biên lợi nhuận của người chăn nuôi xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 4 năm.

Sự mất cân đối cung - cầu và áp lực giảm phát

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy yếu kể từ sau đại dịch đã khiến chi tiêu của các hộ gia đình đối với mặt hàng thịt heo sụt giảm đáng kể. Trong khi đó, nguồn cung lại duy trì ở mức cao do tốc độ tái đàn nhanh chóng từ những năm trước. Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn xu hướng giảm phát thực phẩm trong bối cảnh theo đuổi chiến lược thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Diễn biến giá heo hơi Trung Quốc (đường màu xanh, Nhân dân tệ/kg) và chỉ số CPI của Trung Quốc (Nguồn: MacroMicro)

Kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình tài chính của các hộ chăn nuôi đã xấu đi nhanh chóng. Theo Mysteel, hiện mỗi con heo xuất chuồng khiến người nuôi lỗ hơn 400 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58 USD). Giá thịt heo bán buôn cũng đã giảm xuống còn khoảng 17 Nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Chi phí đầu vào tăng cao do biến động địa chính trị

Dù giá bán giảm, người chăn nuôi vẫn đang phải đối mặt với gánh nặng chi phí sản xuất gia tăng. Thị trường nông sản toàn cầu đang chịu tác động từ sự gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Cụ thể, giá hai loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính là khô đậu tương và ngô đã tăng mạnh trên sàn Đại Liên kể từ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran bắt đầu.

Biên lợi nhuận nuôi heo giảm mạnh trong giai đoạn 2025 - 2026 (Đơn vị: Nhân dân tệ/con, nguồn: Bloomberg, Shanghai JC Intelligence Co.)

Áp lực lên hoạt động trồng trọt và vận chuyển nguyên liệu được dự báo sẽ còn gia tăng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Tổ chức nghiên cứu Mysteel nhận định, áp lực lợi nhuận cùng với các biện pháp từ chính phủ có thể buộc người chăn nuôi phải đẩy nhanh việc cắt giảm sản lượng hoặc rời bỏ ngành trong hai quý tới.

Động thái can thiệp từ Chính phủ Trung Quốc

Để hỗ trợ thị trường, chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua thịt heo đông lạnh để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia. Theo Bloomberg, từ năm ngoái, nhà chức trách đã liên tục kêu gọi các hộ chăn nuôi giảm quy mô đàn nái và tốc độ giết mổ nhằm cân đối lại cán cân cung - cầu.

Mặc dù số lượng heo nái đã giảm xuống còn 39,61 triệu con vào năm ngoái, nhưng con số này vẫn cao hơn mức 39 triệu con mà Chính phủ đánh giá là hợp lý. Trước đó, trong giai đoạn dịch tả heo châu Phi bùng phát, giá bán buôn từng vượt ngưỡng 50 Nhân dân tệ/kg khi tổng đàn nái giảm xuống dưới 20 triệu con. Việc khôi phục đàn quá mức sau dịch bệnh, cộng với tác động từ đại dịch, đã dẫn đến tình trạng dư thừa như hiện nay.