Giá heo hơi Trung Quốc chạm đáy 15 năm, người nuôi lỗ hơn 400 Nhân dân tệ mỗi con Thị trường heo hơi Trung Quốc ghi nhận mức giá thấp kỷ lục trong 1,5 thập kỷ do dư cung và sức mua yếu, buộc chính phủ phải thu mua dự trữ để hỗ trợ thị trường.

Thị trường chăn nuôi heo tại Trung Quốc đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng khi giá heo hơi chạm mức thấp nhất trong vòng ít nhất 15 năm qua. Theo dữ liệu từ Shanghai JC Intelligence Co., tình trạng dư cung kéo dài kết hợp với nhu cầu tiêu thụ nội địa suy yếu đã đẩy biên lợi nhuận của người chăn nuôi xuống mức thấp nhất trong 4 năm.

Chính phủ Trung Quốc can thiệp hỗ trợ thị trường

Trước diễn biến tiêu cực của giá cả, chính phủ Trung Quốc đã liên tục đưa ra các lời kêu gọi hộ chăn nuôi giảm quy mô đàn nái và tốc độ giết mổ để cân đối cung - cầu. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng thông báo triển khai kế hoạch thu mua thịt heo đông lạnh để bổ sung dự trữ quốc gia, một nỗ lực nhằm ngăn chặn đà giảm sâu của thị trường.

Diễn biến giá heo hơi Trung Quốc (đường màu xanh, Nhân dân tệ/kg) và chỉ số CPI của Trung Quốc (đường màu xanh) (Nguồn: MacroMicro)

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại kể từ sau đại dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hộ gia đình. Việc giá thịt heo giảm sâu đang tạo áp lực lên nỗ lực ngăn chặn xu hướng giảm phát thực phẩm của chính phủ, trong bối cảnh nước này đang theo đuổi chiến lược thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Áp lực chi phí từ biến động địa chính trị

Mặc dù giá bán giảm, chi phí sản xuất của người chăn nuôi lại có xu hướng tăng cao do tác động từ xung đột tại Trung Đông. Giá hai nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chủ chốt là khô đậu tương và ngô đã tăng mạnh trên sàn Đại Liên sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Biên lợi nhuận nuôi heo giảm mạnh trong giai đoạn 2025 - 2026 (Nguồn: Bloomberg, Shanghai JC Intelligence Co.)

Theo báo cáo từ Mysteel, sự gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz có thể tiếp tục đẩy giá năng lượng và phân bón lên cao, gián tiếp gây áp lực lên hoạt động trồng trọt và cung ứng thức ăn chăn nuôi toàn cầu. Tình trạng "gọng kìm" giữa giá bán thấp và chi phí cao đang buộc nhiều hộ chăn nuôi phải cân nhắc việc rời bỏ ngành.

Tâm lý bi quan bao trùm toàn ngành

Số liệu từ Mysteel cho thấy, hiện nay mỗi con heo xuất chuồng khiến người nuôi thua lỗ hơn 400 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 58 USD). Giá thịt heo bán buôn cung cấp cho các nhà bán lẻ hiện chỉ còn khoảng 17 Nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Vấn đề cốt lõi nằm ở quy mô đàn nái vẫn duy trì ở mức cao. Mặc dù số lượng heo nái đã giảm xuống còn 39,61 triệu con trong năm ngoái, nhưng con số này vẫn vượt mức ngưỡng 39 triệu con mà chính phủ đánh giá là hợp lý. Với tình hình tài chính xấu đi nhanh chóng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, áp lực cắt giảm sản lượng được dự báo sẽ gia tăng mạnh mẽ trong hai quý tới nhằm đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng.