Giá heo hơi Trung Quốc chạm mức thấp nhất 16 năm, còn 9,59 nhân dân tệ/kg Tình trạng dư thừa nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng yếu đẩy giá thịt heo tại Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục, buộc giới chức phải can thiệp để ổn định thị trường.

Ngày 26/3, giá heo hơi tại các lò mổ ở Trung Quốc đã chạm mốc 9,59 nhân dân tệ/kg (tương đương 1,4 USD/kg). Theo dữ liệu từ công ty tư vấn nông nghiệp Shanghai JC Intelligence, đây là mức giá thấp nhất trong vòng 16 năm qua và hiện đang nằm dưới mức chi phí sản xuất trung bình của ngành.

Áp lực từ tình trạng dư thừa nguồn cung

Thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới đang đối mặt với làn sóng giảm giá kéo dài. Số liệu chính thức được công bố trước đó một ngày cho thấy giá thịt heo bán lẻ cũng đã giảm xuống còn 22 nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hệ quả của nhiều năm khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất, dẫn đến việc xây dựng ồ ạt các trang trại quy mô lớn và gây ra tình trạng dư thừa heo trầm trọng.

Thịt heo không chỉ là thực phẩm chủ đạo trong chế độ ăn uống của người dân Trung Quốc mà còn là mặt hàng trọng yếu trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Mặc dù Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh mục tiêu tự túc lương thực, nhưng sự mất cân bằng cung cầu hiện nay đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế.

Chính phủ can thiệp vào "vùng cảnh báo"

Bộ Nông nghiệp và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra thông báo giá thịt heo đang ở trong "vùng cảnh báo". Để hỗ trợ thị trường, cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành mua thịt đông lạnh để dự trữ quốc gia. Đồng thời, một chiến dịch kiềm chế sản xuất cũng đang được đẩy mạnh nhằm giải quyết áp lực giảm phát và nhu cầu tiêu dùng yếu.

Ông Darin Friedrichs, Giám đốc tại Sitonia Consulting, nhận định: "Đây là một sự thay đổi chóng mặt. Họ đã làm mọi cách để tăng sản lượng và chỉ vài năm sau lại yêu cầu cắt giảm". Sự cạnh tranh về giá không chỉ xuất hiện ở ngành thịt heo mà còn lan rộng sang các lĩnh vực khác như cà phê và xe điện.

Thách thức đối với các doanh nghiệp lớn

Các tập đoàn chăn nuôi lớn cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Muyuan - tập đoàn chăn nuôi heo lớn nhất thế giới, hiện niêm yết tại Hồng Kông và có hoạt động tại Việt Nam - cho biết đã bán 4,6 triệu con heo trong tháng 2 với giá 11,59 nhân dân tệ/kg. Mức giá này tương ứng với mức giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2024, chính quyền Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì 39 triệu heo nái sinh sản để ổn định thị trường. Tuy nhiên, tính đến cuối năm ngoái, con số này vẫn duy trì ở mức cao với 39,61 triệu con. Đáng chú ý, các nhà phân tích bày tỏ lo ngại khi Bộ Nông nghiệp chưa công bố dữ liệu hàng tháng về số lượng heo nái cho năm 2026, khiến thị trường gặp khó khăn trong việc theo dõi tiến độ cắt giảm sản lượng thực tế.