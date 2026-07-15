Thị trường Giá hồ tiêu hôm nay 15/7 tăng đồng loạt, Việt Nam chiếm gần 80% lượng tiêu nhập khẩu của Mỹ Giá hồ tiêu hôm nay 15/7 tăng 2.000–3.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa giá cao nhất lên 140.000 đồng/kg sau phiên giảm trước đó.

Thị trường hồ tiêu nội địa hôm nay 15/7 ghi nhận một phiên phục hồi mạnh

Thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận một phiên phục hồi mạnh khi toàn bộ địa phương khảo sát đều nâng giá thu mua. Mức giá hiện phổ biến từ 136.500 đến 140.000 đồng/kg, tăng ít nhất 2.000 đồng/kg so với một ngày trước.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu tăng 3.000 đồng/kg và đạt 140.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, cũng có mức điều chỉnh tương tự, cùng đứng tại ngưỡng cao nhất thị trường.

Giá hồ tiêu tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, hiện thuộc TP.HCM, tăng 2.500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Nai mới, hai vùng sản xuất gồm Đồng Nai cũ và Bình Phước cũ cùng tăng 2.000 đồng/kg. Giá thương lái thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Gia Lai chốt mức 136.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg. Dù đứng cuối bảng giá, địa phương này vẫn đi cùng xu hướng hồi phục chung của thị trường.

Khu vực khảo sát Giá ngày 15/7 Mức thay đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Tăng 3.000 đồng/kg Đắk Nông cũ, thuộc Lâm Đồng 140.000 đồng/kg Tăng 3.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, thuộc TP.HCM 137.500 đồng/kg Tăng 2.500 đồng/kg Bình Phước cũ, thuộc Đồng Nai 137.000 đồng/kg Tăng 2.000 đồng/kg Gia Lai 136.500 đồng/kg Tăng 2.000 đồng/kg

Đợt tăng ngày 15/7 đã giúp giá tiêu lấy lại phần giảm của phiên trước. Mốc 140.000 đồng/kg cũng xuất hiện trở lại tại hai vùng sản xuất lớn ở Tây Nguyên.

Thị trường quốc tế chưa xuất hiện biến động mới

Trái với mức tăng trong nước, giá tiêu xuất khẩu trên thị trường thế giới tiếp tục ổn định.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giữ mức 5.850 USD/tấn, còn loại 550 g/l được chào bán với giá 5.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 5.900 USD/tấn. Mức giá này nằm giữa hai loại tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam.

Indonesia báo giá tiêu đen Lampung ở mức 7.079 USD/tấn. Malaysia tiếp tục có giá cao nhất, với tiêu đen Kuching ASTA đạt 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, sản phẩm của Việt Nam được giao dịch ở mức 8.200 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia có giá 9.198 USD/tấn, còn tiêu trắng Malaysia ASTA lên tới 12.250 USD/tấn.

Sản phẩm Giá xuất khẩu Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 5.850 USD/tấn Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 5.950 USD/tấn Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.900 USD/tấn Tiêu đen Lampung, Indonesia 7.079 USD/tấn Tiêu đen Kuching ASTA, Malaysia 9.350 USD/tấn Tiêu trắng Việt Nam 8.200 USD/tấn Tiêu trắng Muntok, Indonesia 9.198 USD/tấn Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.250 USD/tấn

Nhu cầu hạt tiêu tại Mỹ tiếp tục tăng

Dữ liệu được Cục Xuất nhập khẩu dẫn từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này tiếp tục tăng trong năm 2026.

Trong 5 tháng đầu năm, Mỹ nhập 40,02 nghìn tấn hạt tiêu, với tổng trị giá 298,55 triệu USD. Khối lượng tăng 10,4% và giá trị tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 5, lượng nhập khẩu đạt 9,41 nghìn tấn, trị giá 70,3 triệu USD. So với tháng 4, khối lượng tăng 21,5% và kim ngạch tăng 17,9%.

Nếu so với cùng tháng năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 16,9%, còn giá trị tăng 16,4%.

Giá hạt tiêu nhập khẩu bình quân trong tháng 5 đạt 7.471 USD/tấn, giảm 3% so với tháng liền trước và giảm nhẹ 0,3% so với cùng kỳ.

Bình quân 5 tháng, mỗi tấn hạt tiêu nhập khẩu vào Mỹ có giá 7.459 USD, tăng 1,1% so với năm 2025.

Gần 8 trong 10 tấn hồ tiêu Mỹ nhập khẩu đến từ Việt Nam

Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng nhu cầu tại Mỹ. Trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tiêu Việt Nam xuất sang thị trường này đạt 31,95 nghìn tấn, trị giá 239,73 triệu USD.

So với cùng kỳ, khối lượng tăng 36,8%, còn giá trị tăng 35,8%.

Thị phần tính theo lượng của Việt Nam tăng hơn 15 điểm phần trăm, từ 64,40% lên 79,82%. Nếu tính theo giá trị, tỷ lệ tăng từ 65,95% lên 80,30%.

Kết quả này đồng nghĩa với việc gần 8 trong mỗi 10 tấn hạt tiêu Mỹ nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam.

Các nhà cung cấp cạnh tranh phần lớn đi xuống. Indonesia giảm 65,2% về lượng, Ấn Độ giảm 23,4%, còn nhóm các quốc gia khác giảm 27,7%.

Brazil vẫn tăng lượng xuất khẩu sang Mỹ thêm 14,3%, nhưng chỉ nắm 4,91% thị phần.

Giá nhập khẩu bình quân đối với hạt tiêu Việt Nam đạt 7.504 USD/tấn, giảm 0,7%. Giá hàng Indonesia lại tăng 20,3%, Trung Quốc tăng 1% và Brazil tăng 0,5%.

Với nhu cầu nhập khẩu tiếp tục mở rộng, Mỹ vẫn là thị trường giàu tiềm năng đối với ngành hồ tiêu Việt Nam trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, mức thị phần hiện tại đã rất cao nên cơ hội tăng thêm tỷ trọng sẽ bị giới hạn.

Để duy trì tốc độ xuất khẩu, doanh nghiệp cần bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc. Việc phát triển tiêu chế biến sâu, sản phẩm đóng gói và các mặt hàng có giá trị gia tăng cũng giúp hồ tiêu Việt Nam giữ lợi thế trước sự cạnh tranh của Brazil.