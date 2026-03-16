Giá hồ tiêu hôm nay 16/3: Giảm tới 2.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm Giá tiêu trong nước ngày 16/3 quay đầu điều chỉnh về mức 142.500 – 144.500 đồng/kg khi nguồn cung mới từ mùa thu hoạch xuất hiện cùng áp lực địa chính trị toàn cầu.

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 16/3 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm. Sau giai đoạn biến động tăng, giá thu mua hiện giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, phản ánh áp lực nguồn cung khi Việt Nam bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Diễn biến giá hồ tiêu tại thị trường nội địa

Khảo sát tại các vùng sản xuất lớn, giá hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 142.500 – 144.500 đồng/kg. Tính chung trong tuần qua, mặt bằng giá đã giảm khoảng 1.500 – 2.000 đồng/kg so với tuần trước đó. Cụ thể mức giá tại các địa phương như sau:

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động so với hôm qua Đắk Lắk 144.500 Giảm 2.000 Đắk Nông 144.500 Giảm 2.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 143.500 Giảm 1.500 Gia Lai 142.500 Giảm 2.000 Các địa phương khác 143.000 – 144.000 Giảm nhẹ

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn duy trì mức giá cao nhất dù ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai hiện là địa phương có mức giá giao dịch thấp nhất khu vực ở ngưỡng 142.500 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng điều chỉnh giảm về mức 143.500 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh khi nguồn cung mới bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn cao điểm thu hoạch.

Giá tiêu thế giới phân hóa trái chiều

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia sản xuất lớn. Trong khi giá tiêu xuất khẩu của Indonesia và Brazil duy trì đà tăng, thì giá tiêu Việt Nam lại ghi nhận xu hướng giảm.

Brazil: Tiêu đen loại ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, giao dịch ở mức 6.100 USD/tấn.

Việt Nam: Giá tiêu đen xuất khẩu giảm 100 USD/tấn, còn khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn (tùy loại 500 g/l hoặc 550 g/l); tiêu trắng cũng giảm 100 USD/tấn, xuống mức 9.050 USD/tấn.

Malaysia: Giá tiêu đen và tiêu trắng duy trì ổn định lần lượt ở mức 9.100 USD/tấn và 12.100 USD/tấn.

Áp lực từ nguồn cung mới và yếu tố địa chính trị

Theo phân tích của Harris Spice, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang chịu tác động kép từ nguồn cung mới và các bất ổn địa chính trị ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa quốc tế. Nhu cầu tiêu thụ suy giảm do kinh tế thế giới chưa ổn định cũng tạo thêm áp lực lên giá thành.

Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch đã triển khai rộng khắp tại hầu hết các địa phương. Mặc dù sản lượng năm nay dự báo giảm nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng việc tập trung nguồn hàng trong mùa thu hoạch vẫn tạo ra áp lực giảm giá ngắn hạn. Tương tự, tại Ấn Độ, các vùng trồng tiêu chính như Kerala và Tamil Nadu đã hoàn tất thu hoạch, trong khi bang Karnataka đang vào giai đoạn cuối vụ với sản lượng thấp hơn kỳ vọng do dịch bệnh trên cây trồng.

Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil tiếp tục đẩy mạnh thu hoạch tại Espirito Santo và Bahia, bổ sung nguồn hàng đáng kể cho thị trường quốc tế từ cuối năm ngoái. Ngược lại, tại Indonesia, mưa lớn kéo dài đang làm gián đoạn quá trình ra hoa tại Lampung và Nam Sumatra, khiến giao dịch nội địa tại quốc gia này vẫn ở mức trầm lắng do tồn kho thấp.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá hồ tiêu có thể tiếp tục chịu áp lực khi mùa vụ tại Việt Nam và Brazil vào cao điểm. Tuy nhiên, hoạt động mua đầu cơ khi giá ở vùng thấp có thể là yếu tố hỗ trợ thị trường không giảm sâu trong thời gian tới.