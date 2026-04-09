Giá hồ tiêu hôm nay 9/4: Tăng lên 139.500 đồng/kg, áp sát ngưỡng 140.000 đồng Thị trường hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg, phản ánh tâm lý ổn định của thương lái. Trong khi đó, giá xuất khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng từ 1,11% đến 1,64%.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa ghi nhận đà khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 9/4/2026. Sau giai đoạn biến động liên tục vào đầu tháng, việc giá tiêu đảo chiều tăng nhẹ đã phản ánh tâm lý ổn định hơn của các hộ trồng và thương lái tại các vùng nguyên liệu.

Diễn biến giá hồ tiêu trong nước

Tại các khu vực trọng điểm thuộc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng đồng loạt 500 đồng/kg so với phiên trước đó. Hiện mức giá thu mua dao động trong khoảng 138.500 – 139.500 đồng/kg. Sự điều chỉnh này đưa giá hồ tiêu tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 140.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Theo phân tích từ các chuyên gia thị trường, lực cầu duy trì ổn định đang là động lực chính thúc đẩy giá tiêu trong nước. Nếu đà tăng này tiếp diễn, thị trường có khả năng sớm thiết lập mặt bằng giá mới trên mốc 140.000 đồng/kg trong ngắn hạn.

Diễn biến giá hồ tiêu khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Đvt: nghìn đồng/kg. Nguồn: DN&KD)

Giá hồ tiêu thế giới theo niêm yết của IPC

Trên bình diện quốc tế, Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) ghi nhận giá tiêu tại Việt Nam tăng mạnh hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Cụ thể, giá tiêu đen loại 500 g/l đã vượt mốc 6.100 USD/tấn.

Loại hạt tiêu Giá cả (Đơn vị: USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.083 - Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.331 - Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 +1,64 Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 +1,61 Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 +1,11

Dữ liệu xuất khẩu từ Brazil

Theo số liệu thống kê từ Comexstat, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong tháng 3/2026 đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng lượng xuất khẩu đạt 11.568 tấn với kim ngạch 72,1 triệu USD, tăng lần lượt 43,3% về lượng và 44,2% về giá trị so với tháng trước.

Việt Nam: Nhập khẩu 2.630 tấn (chiếm 22,7% thị phần của Brazil).

Ai Cập: Đạt 1.365 tấn, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 255,5%.

UAE: Nhập khẩu 1.323 tấn, tăng 96%.

Senegal: Đạt 896 tấn, tăng 231,9%.

Đáng lưu ý, việc Việt Nam chủ động điều chỉnh lượng nhập khẩu từ Brazil được đánh giá là một bước đi linh hoạt của các doanh nghiệp trong nước nhằm tối ưu hóa nguồn cung và giữ vững vị thế trên thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá nguyên liệu nội địa đang ở mức cao.

Phân tích và dự báo thị trường

Thị trường hạt tiêu đang cho thấy những tín hiệu tích cực khi tâm lý người bán dần ổn định trở lại sau các đợt biến động giá hồi đầu tháng. Trong ngắn hạn, các yếu tố như nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu và biến động tỷ giá sẽ là những biến số quan trọng quyết định liệu giá hồ tiêu có thể duy trì vững chắc trên ngưỡng 140.000 đồng/kg hay không.