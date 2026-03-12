Giá hồ tiêu ngày 12/3: Giảm nhẹ về mốc 144.000 đồng/kg khi vào chính vụ thu hoạch Thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận mức điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại một số vùng trọng điểm. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt giảm từ 1,1% đến 1,59%.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay, ngày 12/3/2026, ghi nhận trạng thái điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương trọng điểm. Theo đó, mức giá giao dịch hiện dao động trong khoảng 144.000 – 146.500 đồng/kg. Nguồn cung từ vụ thu hoạch rộ đang tạo đàn ổn định cho thị trường nội địa.

Đồ thị biến động giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm

Diễn biến giá tiêu trong nước và thế giới

Tại thị trường nội địa, giá hồ tiêu ghi nhận mức giảm đồng loạt 500 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai và Bình Phước. Các địa phương khác duy trì mức giá ổn định so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) thông báo điều chỉnh tăng nhại tại Indonesia, trong khi giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam chịu áp lực giảm.

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.042 +0,07 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.323 +0,06 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.100 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.100 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.300 -1,59 Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.400 -1,56 Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.050 -1,10

Cụ thể, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l giảm xuống còn 6.300 USD/tấn; loại 550 g/l chốt ở mức 6.400 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của nước ta cũng giảm 1,1%, xuống mức 9.050 USD/tấn.

Thu hoạch hồ tiêu tại vùng chuyên canh

Nguồn cung tăng mạnh khi vào vụ thu hoạch rộ

Đáng chú ý, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân tại các vùng chuyên canh hồ tiêu của TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk đã đồng loạt bước vào vụ thu hoạch rộ. Việc nguồn cung mới liên tục bổ sung ra thị trường là nguyên nhân chính khiến giá có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Tại Đắk Lắk, với diện tích khoảng 29.000 ha tập trung tại Cư M’gar, Krông Năng và Ea H'Leo, tình trạng khan hiếm lao động đang diễn ra. Nhiều chủ vườn phải thuê người cao tuổi để hái tiêu cho kịp thời vụ.

Trong khi đó, niên vụ 2025/26 tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tổng diện tích đạt hơn 10.776 ha, tăng 54 ha so với niên vụ trước. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc mở rộng diện tích, thay vào đó nên tập trung vào sản xuất hữu cơ và truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị kinh tế.

Dự báo thị trường ngắn hạn

Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động trong vùng 144.000 – 147.000 đồng/kg. Áp lực nguồn cung tăng dần khi vào chính vụ sẽ tạo ra những nhịp điều chỉnh nhẹ.

Dự kiến đến cuối tháng 3/2026, các vườn tiêu sẽ cơ bản hoàn tất thu hoạch. Với mức giá hiện tại, nông dân vẫn có lãi và có điều kiện để tái đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho các niên vụ tiếp theo.