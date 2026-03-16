Giá hồ tiêu ngày 16/3/2026: Giá nội địa giảm 2.000 đồng/kg, Thái Lan tăng nhập khẩu từ Việt Nam Giá tiêu trong nước tuần qua giảm khoảng 2.000 đồng/kg, giao dịch từ 142.500 – 144.500 đồng/kg. Xuất khẩu tiêu sang Thái Lan tăng vọt 166% trong tháng 1/2026.

Thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong tuần qua. Tính đến ngày 16/3/2026, giá hạt tiêu trong nước hiện dao động trong khoảng 142.500 – 144.500 đồng/kg. So với đầu tuần, mức giá tại các vùng trồng trọng điểm đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay (Nguồn: Báo Văn Hoá)

Diễn biến giá tiêu thế giới

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự điều chỉnh giảm tại thị trường Indonesia. Cụ thể, tiêu đen Lampung giảm 0,21%, chốt ở mức 7.014 USD/tấn; tiêu trắng Muntok giảm 0,2%, xuống còn 9.287 USD/tấn.

Tại các thị trường khác, giá giao dịch duy trì ở mức ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ mốc 6.100 USD/tấn. Malaysia duy trì giá tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.100 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.100 USD/tấn. Riêng Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu vẫn neo ở mức thấp so với khu vực, cụ thể:

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.014 -0,21 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.287 -0,20 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.100 0 Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.100 0 Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.100 0 Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.300 0 Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.400 0 Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.050 0

Diễn biến giá tiêu khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2023 đến ngày 16/3/2026 (Đvt: nghìn đồng/kg. Nguồn: DN&KD)

Phân tích tâm lý thị trường và nguồn cung

Hoạt động giao dịch trong nước diễn ra thận trọng khi bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu có xu hướng hạn chế mua vào. Ngược lại, nhiều nông dân đang tăng cường bán hàng để xoay vòng vốn và giảm thiểu rủi ro nếu giá tiếp tục hạ nhiệt.

Đáng chú ý, Thái Lan đang nổi lên là thị trường nhập khẩu chủ lực của hồ tiêu Việt Nam. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong tháng 1/2026, quốc gia này đã nhập khẩu 978 tấn tiêu (trị giá 7,48 triệu USD), tăng 121,2% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, Việt Nam là nguồn cung chính khi chiếm tới 99,63% tổng lượng nhập khẩu của Thái Lan, tăng trưởng 166,4% về lượng.

Tình hình sản xuất tại các quốc gia

Ấn Độ: Thu hoạch tại Kerala và Tamil Nadu gần như hoàn tất, khu vực Karnataka đang trong giai đoạn chính.

Quá trình ra hoa đang diễn ra tại Lampung và Nam Sumatra, nhưng tồn kho thấp khiến giao dịch nội địa trầm lắng.

Brazil: Nguồn cung từ Espirito Santo và Bahia tiếp tục được bổ sung vào thị trường toàn cầu.

Dự báo trong ngắn hạn, nhu cầu từ ngành thực phẩm và du lịch tại Thái Lan tiếp tục là động lực thúc đẩy xuất khẩu tiêu của Việt Nam, trong bối cảnh sản lượng toàn cầu được dự báo có thể sụt giảm.