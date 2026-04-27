Về Báo Hà Tĩnh

Giá hồ tiêu ngày 24/04 giảm đến 2.000 đồng/kg, nguồn cung dự báo thắt chặt trong năm 2026

Kim Ngân27/04/2026 05:13

Thị trường hồ tiêu ghi nhận mức giảm từ 500 – 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 138.000 – 142.000 đồng/kg. Nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt rõ rệt sau vụ thu hoạch chính khi sản lượng dự báo giảm 15%.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa hôm nay (24/04) tiếp tục xu hướng giảm từ 500 – 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá xuống mức 138.000 – 142.000 đồng/kg. Đáng chú ý, dù giá điều chỉnh giảm cục bộ, nguồn cung hồ tiêu đang có dấu hiệu thắt chặt rõ rệt sau giai đoạn thu hoạch chính vụ.

Diễn biến giá tiêu nội địa và khu vực trọng điểm

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Đắk Lắk hiện là địa phương duy trì mức giá thu mua cao nhất tại các khu vực trồng trọng điểm. Biến động này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau một chu kỳ tăng trưởng nóng trước đó.

Biểu đồ diễn biến giá hồ tiêu tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2026
Diễn biến giá tiêu khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2024 đến ngày 24/4/2026

Thị trường thế giới: Indonesia giảm nhẹ

Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) vừa công bố điều chỉnh giảm nhẹ đối với giá tiêu tại Indonesia. Cụ thể, tiêu đen Lampung giảm 0,76% xuống còn 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok giảm 0,75% xuống mức 9.215 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang ở mức thấp nhất thị trường với 6.100 USD/tấn.

Loại hạt tiêuGiá cả (Đơn vị: USD/tấn)Thay đổi (%)
Tiêu đen Lampung - Indonesia6.994-0,76
Tiêu trắng Muntok - Indonesia9.215-0,75
Tiêu đen Brazil ASTA 5706.000-
Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA9.300-
Tiêu trắng Malaysia ASTA12.200-
Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam6.100-
Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam6.200-
Tiêu trắng Việt Nam ASTA9.000-

Nguồn cung thắt chặt và dự báo sản lượng năm 2026

Các chuyên gia phân tích cho biết, sản lượng hồ tiêu vụ 2026 của Việt Nam dự báo sẽ sụt giảm từ 15 – 20% so với vụ trước, chỉ đạt khoảng 170.000 – 180.000 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến thời tiết bất lợi và xu hướng chuyển đổi cây trồng của nông dân tại các vùng nguyên liệu.

Giá hạt tiêu trong nước ngày 24/4/2026 cập nhật mới nhất
Giá hạt tiêu trong nước hôm nay

Bên cạnh đó, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Các nhà mua hàng quốc tế đang chuyển dịch sang chiến lược mua kỳ hạn nhằm thích ứng với những thay đổi về quy định nhập khẩu mới từ Liên minh châu Âu sắp tới. Trong khi đó, tại Brazil, nguồn cung đang được đưa ra thị trường với nhịp độ thận trọng từ phía người sản xuất để đối phó với chi phí vận tải biển tăng cao.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO