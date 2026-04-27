Giá hồ tiêu ngày 24/04 giảm đến 2.000 đồng/kg, nguồn cung dự báo thắt chặt trong năm 2026

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa hôm nay (24/04) tiếp tục xu hướng giảm từ 500 – 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá xuống mức 138.000 – 142.000 đồng/kg. Đáng chú ý, dù giá điều chỉnh giảm cục bộ, nguồn cung hồ tiêu đang có dấu hiệu thắt chặt rõ rệt sau giai đoạn thu hoạch chính vụ.

Diễn biến giá tiêu nội địa và khu vực trọng điểm

Theo khảo sát tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, Đắk Lắk hiện là địa phương duy trì mức giá thu mua cao nhất tại các khu vực trồng trọng điểm. Biến động này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau một chu kỳ tăng trưởng nóng trước đó.

Diễn biến giá tiêu khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2024 đến ngày 24/4/2026

Thị trường thế giới: Indonesia giảm nhẹ

Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) vừa công bố điều chỉnh giảm nhẹ đối với giá tiêu tại Indonesia. Cụ thể, tiêu đen Lampung giảm 0,76% xuống còn 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok giảm 0,75% xuống mức 9.215 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đang ở mức thấp nhất thị trường với 6.100 USD/tấn.

Loại hạt tiêu Giá cả (Đơn vị: USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 6.994 -0,76 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.215 -0,75 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.000 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.200 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 9.000 -

Nguồn cung thắt chặt và dự báo sản lượng năm 2026

Các chuyên gia phân tích cho biết, sản lượng hồ tiêu vụ 2026 của Việt Nam dự báo sẽ sụt giảm từ 15 – 20% so với vụ trước, chỉ đạt khoảng 170.000 – 180.000 tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến thời tiết bất lợi và xu hướng chuyển đổi cây trồng của nông dân tại các vùng nguyên liệu.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay

Bên cạnh đó, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao. Các nhà mua hàng quốc tế đang chuyển dịch sang chiến lược mua kỳ hạn nhằm thích ứng với những thay đổi về quy định nhập khẩu mới từ Liên minh châu Âu sắp tới. Trong khi đó, tại Brazil, nguồn cung đang được đưa ra thị trường với nhịp độ thận trọng từ phía người sản xuất để đối phó với chi phí vận tải biển tăng cao.