Giá khí đốt châu Âu vượt 50 Euro/MWh, rủi ro lạm phát đe dọa kinh tế Eurozone Thị trường năng lượng châu Âu biến động mạnh khi giá khí đốt tăng 60% kể từ đầu xung đột. ECB buộc phải nâng dự báo lạm phát năm 2026 lên 2,6% và hạ triển vọng tăng trưởng.

Thị trường năng lượng châu Âu đang trải qua giai đoạn bất ổn nghiêm trọng khi giá khí đốt biến động mạnh dưới tác động từ các tuyên bố chính trị và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Những diễn biến này không chỉ đe dọa an ninh năng lượng mà còn buộc các định chế tài chính lớn phải điều chỉnh lại kỳ vọng kinh tế cho khu vực Eurozone trong năm 2026.

Biến động mạnh trên thị trường khí đốt chuẩn TTF

Trong tuần đầu tháng 4/2026, hợp đồng tương lai TTF – chuẩn tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu – đã chứng kiến những biên độ dao động lớn. Giá khí đốt đã tăng hơn 6%, vượt ngưỡng 50 euro/MWh (tương đương 58 USD) ngay sau các tuyên bố leo thang từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thị trường cũng phản ứng cực kỳ nhạy cảm với các tín hiệu hạ nhiệt. Khi có thông tin về khả năng giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông, giá khí đốt đã lao dốc 9,5% chỉ trong một phiên giao dịch, trước khi chốt phiên với mức giảm 4,3%. Tính từ thời điểm xung đột bùng phát, giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đã tăng tổng cộng khoảng 60%.

Áp lực từ nguồn cung LNG và mức dự trữ thấp

Sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang trở thành điểm yếu chiến lược. Nếu dòng chảy LNG qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn, châu Âu sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các khách hàng châu Á trên thị trường giao ngay để giành quyền mua các lô hàng. Tình hình càng trở nên cấp bách khi cơ sở hạ tầng khí đốt tại Ras Laffan (Qatar) – trung tâm LNG lớn nhất khu vực – bị tấn công.

Đáng chú ý, mức dự trữ khí đốt của khu vực đang ở mức thấp đáng lo ngại. Tính đến cuối tháng 2/2026, lượng khí dự trữ chỉ đạt khoảng 46 tỷ m3, thấp hơn nhiều so với mức 60 tỷ m3 năm 2025 và 77 tỷ m3 của năm 2024. Vào giữa tháng 3/2026, công suất dự trữ tại một số nơi đã giảm xuống chỉ còn 30% sau một mùa đông khắc nghiệt.

ECB đối mặt với bài toán lạm phát và đình lạm

Trước áp lực chi phí năng lượng tăng cao, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã phải thay đổi lộ trình chính sách tiền tệ. Trong báo cáo tháng 3/2026, ECB chính thức nâng dự báo lạm phát bình quân năm 2026 lên mức 2,6%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng GDP xuống còn 0,9%.

ECB đứng trước bài toán đánh đổi

Các tổ chức tài chính quốc tế cũng đưa ra những nhận định thận trọng:

Vanguard: Dự báo lạm phát năm 2026 ở mức 2,5% và hạ dự báo tăng trưởng GDP thêm 0,4 điểm phần trăm, xuống còn 0,8% .

Dự báo lạm phát năm 2026 ở mức và hạ dự báo tăng trưởng GDP thêm 0,4 điểm phần trăm, xuống còn . OECD: Cắt giảm triển vọng tăng trưởng Eurozone xuống 0,8% , đồng thời cảnh báo các nền kinh tế lớn như Đức và Pháp đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kỹ thuật.

Cắt giảm triển vọng tăng trưởng Eurozone xuống , đồng thời cảnh báo các nền kinh tế lớn như Đức và Pháp đang đối mặt với nguy cơ suy thoái kỹ thuật. Lạm phát thực tế: Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) trong tháng 3 đã đạt mức 2,5%, vượt xa mục tiêu 2% của ECB.

Đề xuất chính sách và chiến lược dài hạn

Để đối phó với tình hình, Bộ trưởng Tài chính của một số quốc gia EU đã kêu gọi áp thuế lợi nhuận bất thường (windfall tax) đối với các tập đoàn năng lượng đang hưởng lợi từ đà tăng giá. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn để hỗ trợ người tiêu dùng trước gánh nặng hóa đơn năng lượng.

Về tầm nhìn dài hạn, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này là động lực để châu Âu quyết liệt hơn trong việc tái định hình hệ thống năng lượng. Việc thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tự chủ là con đường duy nhất để bảo đảm an ninh quốc gia, dù quá trình này sẽ cần nhiều thời gian và nguồn lực đầu tư lớn.