Giá kim loại công nghiệp ngày 21/5: Nhóm kim loại cơ bản tăng nhẹ, thiếc duy trì mức cao Thị trường kim loại thế giới ngày 21/5 diễn biến trái chiều với biên độ hẹp. Giá thiếc và coban tiếp tục duy trì đà tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu pin xe điện.

Thị trường kim loại công nghiệp thế giới ngày 21/5 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng. Trong khi đa số các loại kim loại cơ bản biến động trong biên độ hẹp, một số mặt hàng phục vụ ngành công nghệ và năng lượng sạch vẫn giữ vững đà tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến giá kim loại công nghiệp ngày 21/5

Nhóm kim loại cơ bản và ứng dụng công nghệ tăng ổn định

Trong phiên giao dịch ngày 21/5, giá nhôm ghi nhận mức tăng nhẹ 2,35 USD, đạt 3.561,65 USD/tấn. Mặc dù có sự điều chỉnh theo ngày, tính chung cả tuần, mặt hàng này vẫn giảm 0,47%. Ngược lại, giá niken tăng thêm 21 USD lên mức 18.476 USD/tấn, đánh dấu mức tăng trưởng 10,3% kể từ đầu năm nhờ nhu cầu ổn định từ ngành sản xuất thép không gỉ và pin xe điện.

Đáng chú ý, giá thiếc tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao 52.347 USD/tấn. Đây là mặt hàng có sự bứt phá mạnh mẽ nhất khi tăng hơn 29% so với đầu năm và gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tình trạng nguồn cung toàn cầu đang bị hạn chế nghiêm trọng. Bên cạnh đó, giá kẽm ghi nhận ở mức 3.506,9 USD/tấn và chì đạt 1.976,75 USD/tấn.

Sự phân hóa ở nhóm kim loại quý công nghiệp và vật liệu xây dựng

Đối với các kim loại dùng trong công nghệ sạch, giá coban duy trì đi ngang ở mức 56.290 USD/tấn nhưng vẫn cao hơn 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, molypden ổn định ở mức 612,5 CNY/kg, ghi nhận mức tăng hơn 35% từ đầu năm nhờ sự phục hồi của ngành thép hợp kim. Bitum cũng ghi nhận đà tăng nhẹ lên 4.447 CNY/tấn, tăng hơn 46% tính từ đầu năm đến nay.

Ở nhóm kim loại quý công nghiệp, giá paladi đạt 1.407 USD/ounce sau khi tăng 14 USD, tuy nhiên mặt hàng này vẫn đang trong xu hướng giảm nếu xét theo tháng và từ đầu năm. Rhodi giữ nguyên mức giá 9.850 USD/ounce nhưng vẫn cao hơn 79% so với cùng kỳ năm 2023.

Bảng tổng hợp giá kim loại công nghiệp ngày 21/5

Kim loại Đơn vị Giá niêm yết Biến động so với cùng kỳ (%) Thiếc USD/Tấn 52.347,00 +59,52% Rhodi USD/Ounce 9.850,00 +79,09% Coban USD/Tấn 56.290,00 +67,03% Nhôm USD/Tấn 3.561,65 +46,02% Bitum CNY/Tấn 4.447,00 +26,70% Niken USD/Tấn 18.476,00 +18,97%

Nhìn chung, thị trường kim loại công nghiệp đang chịu tác động kép từ chi phí năng lượng và kỳ vọng phục hồi kinh tế tại Trung Quốc. Sự phân hóa giá giữa các mặt hàng cho thấy nhà đầu tư đang có sự chọn lọc dựa trên nhu cầu thực tế của các ngành sản xuất hạ tầng và công nghệ năng lượng mới.