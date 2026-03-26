Thị trường Giá kim loại hôm nay 26/3/2026: Đồng, thép, nhôm giảm mạnh trên sàn London và Thượng Hải Giá kim loại hôm nay 26/3/2026 Đồng, thép, nhôm tiếp tục giảm mạnh trên cả hai sàn Thượng Hải và London.

Giá kim loại hôm nay 26/3/2026 tiếp tục giảm mạnh trên cả hai sàn Thượng Hải và London. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo và đe dọa làm giảm sức tiêu thụ kim loại. Thép thanh dẫn đầu mức giảm với 2,43%, đồng LME mất 1%, nhôm Thượng Hải giảm 0,51%.

Giá kim loại cơ bản hôm nay 26/3/2026

Trên Sàn Kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn 3 tháng giảm 1% xuống 6.593 USD/tấn vào lúc 9h16 (giờ Việt Nam). Trước đó, giá đồng đã rơi xuống 6.532 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 năm ngoái.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), giá đồng giao tháng 5 giảm 1,95% xuống 49.280 nhân dân tệ/tấn (tương đương 7.808,91 USD/tấn). Giá nhôm giảm 0,51% xuống còn 13.720 nhân dân tệ/tấn (2.174,07 USD/tấn).

Giá thép thanh giao tháng 5 tại Thượng Hải tiếp tục giảm mạnh, mất 2,43% xuống còn 3.376 nhân dân tệ/tấn (534,96 USD/tấn).

Kim loại Sàn Giá Thay đổi Đồng (kỳ hạn 3 tháng) LME 6.593 USD/tấn -1% Đồng (giao tháng 5) SHFE 49.280 CNY/tấn (7.808,91 USD) -1,95% Nhôm (giao tháng 5) SHFE 13.720 CNY/tấn (2.174,07 USD) -0,51% Thép thanh (giao tháng 5) SHFE 3.376 CNY/tấn (534,96 USD) -2,43%

Giá kim loại quý hôm nay 26/3/2026

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 16,57 USD/ounce. Bạch kim giao ngay tăng 0,55% lên 952,20 USD/ounce. Ngược lại, giá palladium giảm nhẹ còn 975,72 USD/ounce.

Kim loại quý Giá (USD/ounce) Thay đổi Bạc giao ngay 16,57 +0,3% Bạch kim giao ngay 952,20 +0,55% Palladium giao ngay 975,72 giảm nhẹ

Thông tin đáng chú ý về thị trường kim loại

Mỹ và Hàn Quốc có thể ra tuyên bố về thỏa thuận thương mại song phương trong tuần này, bao gồm việc miễn trừ thuế nhôm và thép nhập khẩu cho Hàn Quốc cùng các vấn đề thương mại khác. Thông tin được Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết vào ngày 23/3.

Tập đoàn China Hongqiao, nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, ngày 23/3 công bố lợi nhuận ròng năm 2017 giảm 25,3% do cắt giảm công suất và chi phí nguyên liệu tăng vọt. Cụ thể, lợi nhuận ròng cả năm đạt 5,12 tỷ nhân dân tệ (811 triệu USD), giảm so với mức 6,85 tỷ nhân dân tệ của năm trước đó. Tuy nhiên, doanh thu của tập đoàn tăng tới 52%, đạt 93,3 tỷ nhân dân tệ (14,78 tỷ USD).

Công ty sản xuất nhôm Rusal (Nga) ngày 23/3 cho biết hãng tin rằng Nga sẽ được miễn thuế nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Rusal đang cung cấp cho Mỹ sản phẩm nhôm carbon thấp, loại sản phẩm mà khách hàng tại thị trường này ngày càng có nhu cầu tiêu thụ lớn.