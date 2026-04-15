Giá kim loại ngày 15/4: Lithium tăng 2,79%, dòng tiền rời khỏi vàng sang nhóm năng lượng mới Thị trường kim loại ngày 15/4 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt khi giá vàng giảm nhẹ 0,67%. Dòng tiền có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang nhóm kim loại năng lượng mới và công nghiệp.

Trong phiên giao dịch ngày 15/4/2026, thị trường kim loại toàn cầu chứng kiến sự chuyển dịch dòng tiền đáng chú ý từ các tài sản trú ẩn an toàn sang nhóm tài sản tăng trưởng. Diễn biến này phản ánh trạng thái tâm lý ưa rủi ro của các nhà đầu tư trong bối cảnh kỳ vọng phục hồi sản xuất toàn cầu gia tăng.

Nhóm kim loại quý chịu áp lực chốt lời ngắn hạn

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng và bạc đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Cụ thể, giá vàng giảm 0,67%, giao dịch quanh mức 4.809,35 USD/t.oz. Tương tự, bạc cũng giảm 0,40%, chốt phiên ở mức 79,151 USD/t.oz.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng đây là áp lực chốt lời ngắn hạn khi nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm. Tuy nhiên, xét trên biểu đồ khung thời gian dài hơn, cả vàng và bạc vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực so với đầu năm và cùng kỳ năm trước. Xu hướng tăng trung hạn của nhóm này được đánh giá là vẫn chưa bị phá vỡ.

Diễn biến thị trường kim loại phản ánh sự chuyển dịch dòng tiền từ nhóm trú ẩn sang nhóm tăng trưởng.

Bùng nổ nhóm kim loại phục vụ năng lượng mới

Điểm sáng nổi bật nhất trong phiên giao dịch là nhóm kim loại phục vụ ngành năng lượng sạch. Lithium ghi nhận mức tăng mạnh 2,79% trong ngày, đạt mức giá 166.000 CNY/tấn. Đáng chú ý, Lithium vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng hơn 40% tính từ đầu năm và hơn 132% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ các ngành liên quan đến sản xuất pin và xe điện.

Bên cạnh đó, Silicon cũng ghi nhận tín hiệu hồi phục nhẹ trong phiên với mức tăng 1,69%, dù xu hướng dài hạn của mặt hàng này vẫn còn yếu.

Kim loại công nghiệp đang trong giai đoạn tích lũy

Đối với nhóm kim loại công nghiệp, tín hiệu phục hồi bước đầu đã xuất hiện rõ nét hơn. Giá đồng tăng 0,29% trong ngày, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định theo tuần và tháng. Đây là minh chứng cho kỳ vọng cải thiện hoạt động sản xuất và nhu cầu tiêu thụ công nghiệp trên toàn thế giới.

Ngược lại, các mặt hàng như thép và quặng sắt vẫn đang trong giai đoạn dò đáy với biến động trái chiều. Giá quặng sắt giảm nhẹ 1,79%, trong khi thép HRC tăng nhẹ 0,66%. Các chuyên gia nhận định nhu cầu thực tế của ngành xây dựng và hạ tầng vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng giá rõ ràng cho nhóm này trong ngắn hạn.

Bảng giá chi tiết các mặt hàng kim loại ngày 15/4/2026

Kim loại Giá hiện tại Đơn vị So với 1 tuần trước Từ đầu năm đến nay Vàng 4.809,35 USD/t.oz +1,85% +11,31% Bạc 79,151 USD/t.oz +6,79% +11,07% Đồng 6,0879 USD/Lbs +5,69% +7,13% Lithium 166.000 CNY/T +4,73% +40,08% Thép HRC 1.089,09 USD/T +0,66% +16,48% Quặng sắt 106,38 USD/T -1,79% -0,70% Bạch kim 2.137,10 USD/t.oz +3,47% +3,35%

Tổng thể, thị trường đang chuyển sang trạng thái tập trung vào các nhóm có triển vọng tăng trưởng kinh tế. Trong ngắn hạn, xu hướng này có thể tiếp diễn với sự dẫn dắt của Lithium và đồng, trong khi nhóm thép cần thêm thời gian để xác nhận các tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn.