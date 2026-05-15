Giá kim loại ngày 15/5: Vàng giảm xuống 4.581,3 USD, Lithium duy trì đà tăng gần 198%

Thị trường kim loại ngày 15/5 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi các kim loại quý như vàng, bạc và bạch kim đồng loạt điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng nóng, nhiều nguyên liệu công nghiệp như quặng sắt, thép HRC và đặc biệt là Lithium vẫn giữ vững xu hướng tích cực nhờ kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành sản xuất và chuyển đổi năng lượng.

Nhóm kim loại quý chịu áp lực chốt lời

Tại thị trường thế giới, giá vàng ghi nhận mức giảm xuống còn 4.581,3 USD/ounce, thấp hơn 1,5% so với tuần trước và giảm gần 2,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, xét trong khung thời gian một năm, mặt hàng này vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng gần 43%. Điều này cho thấy vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn chủ chốt trước những biến động địa chính trị toàn cầu.

Tương tự, giá bạc giảm mạnh hơn với mức điều chỉnh 5,11% trong tuần, lùi về ngưỡng 79,138 USD/ounce. Dù chịu áp lực ngắn hạn, giá bạc vẫn cao hơn gần 145% so với cùng kỳ năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời và thiết bị điện tử.

Kim loại công nghiệp và nguyên liệu năng lượng duy trì sức nóng

Trái ngược với đà giảm của nhóm kim loại quý, giá Lithium tiếp tục neo ở vùng cao 192.000 CNY/tấn. Đây là mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất khi tăng hơn 62% từ đầu năm và vọt lên gần 198% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu bùng nổ của ngành sản xuất pin xe điện.

Ở nhóm kim loại cơ bản, giá đồng giảm 3,85% so với tuần trước, giao dịch ở mức 6,3146 USD/pound. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao hơn 11,15% so với đầu năm 2026. Tại thị trường Trung Quốc, giá thép cuộn cán nóng (HRC) cũng tăng lên 1.131,1 USD/tấn, cao hơn gần 21% so với thời điểm đầu năm.

Bảng giá kim loại chi tiết ngày 15/5

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại % Hàng tuần % Từ đầu năm % Cùng kỳ năm trước Vàng USD/t.oz 4.581,30 -1,50% 6,00% 42,93% Bạc USD/t.oz 79,138 -5,11% 10,94% 144,95% Đồng USD/Lbs 6,3146 -3,85% 11,15% 38,77% Lithium CNY/T 192.000 -1,54% 62,03% 197,67% Thép HRC USD/T 1.131,10 0,10% 20,97% 26,38% Bạch kim USD/t.oz 2.014,20 -3,69% -2,72% 104,44%

Nhìn chung, diễn biến thị trường hiện tại đang chịu tác động đan xen giữa hoạt động chốt lời ngắn hạn và các yếu tố vĩ mô dài hạn như quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và triển vọng phục hồi sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc.