Giá kim loại ngày 18/05: Vàng giữ mốc 4.545,73 USD, Lithium tăng gần 200% Thị trường kim loại ghi nhận sự phân hóa rõ nét trong phiên 18/05 khi giá vàng và bạc chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, trong khi Lithium và thép HRC tiếp tục duy trì đà tăng mạnh so với cùng kỳ.

Trong phiên giao dịch ngày 18/05, thị trường kim loại thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các nhóm hàng. Trong khi các loại kim loại quý như vàng và bạc đang đối mặt với áp lực giảm giá so với tháng trước, nhóm nguyên liệu phục vụ năng lượng mới và sản xuất công nghiệp vẫn giữ vững đà tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2024.

Diễn biến giá kim loại quý và công nghiệp ngày 18/05

Giá vàng hiện đang giao dịch ở mức 4.545,73 USD/ounce, ghi nhận trạng thái đi ngang trong tuần nhưng đã giảm khoảng 4% so với tháng trước. Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, giá vàng vẫn duy trì mức tăng ấn tượng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ.

Bạc tiếp tục là mặt hàng có biên độ dao động mạnh nhất. Dù giảm hơn 12% theo tuần, giá bạc hiện vẫn cao hơn 133% so với cùng kỳ năm trước, giữ mức 75,596 USD/ounce.

Bảng giá các loại kim loại chủ chốt

Mặt hàng Đơn vị Giá hiện tại So với đầu năm So với cùng kỳ Vàng USD/ounce 4.545,73 -5,70% +41,09% Bạc USD/ounce 75,596 -5,19% +133,58% Đồng USD/pound 6,2044 +2,80% +34,16% Lithium CNY/tấn 191.500 +14,33% +196,90% Thép HRC USD/tấn 1.135 +21,00% +26,82% Quặng sắt USD/tấn 110,77 +3,42% +10,68%

Nhóm kim loại công nghiệp và vật liệu xây dựng

Tại thị trường Trung Quốc, giá thép cây ghi nhận ở mức 3.199 CNY/tấn. Mặc dù có sự điều chỉnh nhẹ theo tuần, mặt hàng này vẫn giữ được mức tăng 3,43% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thép cuộn cán nóng (HRC) duy trì xu hướng tích cực với mức tăng hơn 21% kể từ đầu năm, phản ánh nhu cầu ổn định từ các ngành sản xuất hạ tầng và chế tạo.

Đồng - thước đo sức khỏe kinh tế toàn cầu - giảm 0,75% trong tuần qua xuống mức 6,2044 USD/pound. Nguyên nhân chủ yếu do lo ngại về tốc độ tiêu thụ chậm lại tại thị trường Trung Quốc, dù vậy mức giá này vẫn cao hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng từ nguyên liệu năng lượng mới

Lithium tiếp tục khẳng định vị thế là mặt hàng tăng trưởng nóng nhất trong nhóm nguyên liệu pin. Với mức giá 191.500 CNY/tấn, Lithium đã tăng gần 197% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) và các giải pháp lưu trữ năng lượng là động lực chính thúc đẩy nhu cầu và giá thành của loại kim loại này.

Ngược lại với đà tăng chung, Silicon là một trong những mặt hàng suy yếu nhất khi giảm hơn 5% so với cùng kỳ. Áp lực dư cung cùng sự phục hồi chậm của các ngành tiêu thụ liên quan đã khiến giá Silicon duy trì ở mức thấp 8.325 CNY/tấn.