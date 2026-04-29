Giá kim loại ngày 29/04/2026: Vàng đạt 4.600 USD/ounce, Lithium tăng hơn 155% so với cùng kỳ Thị trường kim loại thế giới ghi nhận biến động nhẹ trong biên độ hẹp với xu hướng tăng chủ đạo. Trong khi giá vàng duy trì đà tăng ổn định, Lithium tiếp tục là mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước.

Trong phiên giao dịch ngày 29/04/2026, thị trường kim loại thế giới duy trì trạng thái ổn định với dòng tiền tập trung chủ yếu vào vàng và các kim loại có tiềm năng tăng trưởng như đồng và lithium. Xu hướng chung của thị trường là tăng nhẹ trong biên độ hẹp, chưa xuất hiện các đột biến lớn trên diện rộng.

Nhóm kim loại quý: Vàng tiếp tục giữ đà tăng

Giá vàng thế giới trong ngày tăng nhẹ 0,09%, đạt mức 4.600,05 USD/ounce. Với kết quả này, giá vàng đã nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên 6,5% và tăng mạnh 40,57% so với cùng kỳ năm 2025. Bạc ghi nhận mức tăng 0,97% trong ngày, đạt 73,747 USD/ounce, dù thực tế vẫn giảm khoảng 5,09% trong tuần qua.

Ngược lại, bạch kim ghi nhận mức giảm 0,46% trong ngày xuống còn 1.949,70 USD/ounce. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã giảm 5,81%, mặc dù so với cùng kỳ năm trước vẫn giữ mức tăng ấn tượng 102,66%.

Nhóm kim loại công nghiệp: Lithium dẫn đầu về mức tăng trưởng

Ở nhóm kim loại công nghiệp, đồng tăng 0,72% lên mức 5,9601 USD/lb. Đây là mặt hàng có hiệu suất khá tốt với mức tăng 8,84% trong tháng và 4,89% tính từ đầu năm 2026. Trong khi đó, giá thép tại thị trường Trung Quốc gần như đi ngang khi chỉ tăng nhẹ 0,13%, thép HRC giữ nguyên mức giá cũ.

Đáng chú ý nhất là Lithium, dù trong ngày giảm nhẹ 0,85% xuống còn 174.500 CNY/tấn, nhưng đây vẫn là mặt hàng có sức bật mạnh nhất thị trường. So với đầu năm, Lithium đã tăng 47,26% và tăng tới 155,68% so với cùng kỳ năm 2025. Titan cũng ghi nhận mức tăng 0,84% trong ngày, đạt 418 CNY/kg, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên 14,36%.

Bảng giá kim loại chi tiết ngày 29/04/2026

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại Biến động ngày (%) Từ đầu năm (%) Cùng kỳ (%) Vàng USD/t.oz 4.600,05 0,09% 6,50% 40,57% Bạc USD/t.oz 73,747 0,97% 3,46% 126,02% Đồng USD/Lbs 5,9601 0,72% 4,89% 30,29% Lithium CNY/T 174.500 -0,85% 47,26% 155,68% Thép (Trung Quốc) CNY/T 3.144,00 0,13% 1,55% 3,01% Quặng sắt (USD) USD/T 1.105,07 -0,26% 18,19% 27,61% Bạch kim USD/t.oz 1.949,70 -0,46% -5,81% 102,66% Titan CNY/KG 418,00 0,84% 14,36% 18,41%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang ở trạng thái tích lũy. Quặng sắt có sự biến động trái chiều khi giá tính theo USD tăng 18,19% từ đầu năm nhưng giá tính theo CNY lại giảm nhẹ 1,01%. Các chuyên gia nhận định dòng tiền vẫn đang ưu tiên các tài sản trú ẩn an toàn và các nguyên liệu phục vụ công nghệ mới.