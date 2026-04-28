Giá kim loại thế giới 28/4/2026: Lithium tăng 48,5% từ đầu năm, vàng giảm nhẹ Thị trường kim loại thế giới ghi nhận sự phân hóa trong phiên 28/4. Vàng và bạc chịu áp lực chốt lời ngắn hạn trong khi nhóm nguyên liệu pin như Lithium tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Thị trường kim loại thế giới phiên ngày 28/04/2026 ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các nhóm hàng hóa. Trong khi nhóm kim loại quý và kim loại cơ bản chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao như lithium và titan tiếp tục duy trì đà bứt phá ấn tượng.

Nhóm kim loại quý và cơ bản điều chỉnh nhẹ

Ở nhóm kim loại quý, giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm 0,25% trong ngày, giao dịch quanh ngưỡng 4.671,32 USD/t.oz. Tuy nhiên, xét trong trung hạn, kim loại quý này vẫn giữ vững xu hướng tăng khi ghi nhận mức tăng 3,46% trong tháng và 8,14% tính từ đầu năm 2026. Bạc chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn với mức giảm 1,11% trong ngày và hơn 2,5% trong tuần, lùi về mức 74,644 USD/t.oz.

Đối với kim loại cơ bản, giá đồng gần như đi ngang với mức giảm nhẹ 0,12%, duy trì ở mức 6,0135 USD/Lbs. Đáng chú ý, dù biến động nhẹ trong phiên, giá đồng vẫn duy trì đà tăng tích cực lên tới 9,82% trong vòng một tháng qua, cho thấy kỳ vọng nhu cầu công nghiệp toàn cầu vẫn ở mức ổn định.

Sự bứt phá của nguyên liệu công nghiệp và pin năng lượng

Lithium tiếp tục là điểm sáng nhất trên thị trường khi tăng thêm 1,73% trong ngày, đạt mức 176.000 CNY/tấn. Đây là mặt hàng có hiệu suất ấn tượng nhất khi đã tăng trưởng gần 49% kể từ đầu năm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ cực lớn từ ngành sản xuất pin và năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, titan cũng ghi nhận mức tăng 0,36%, đưa mức tăng trưởng từ đầu năm lên 13,41%.

Tại thị trường quặng sắt, diễn biến có sự tách biệt giữa các đồng tiền thanh toán. Giá quặng sắt tính theo USD tăng nhẹ 0,18% lên 1.107 USD/tấn, trong khi giá nội địa Trung Quốc (thanh toán bằng CNY) lại giảm 0,7%. Điều này cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư về nhu cầu thép ngắn hạn tại thị trường tỷ dân.

Bảng giá các mặt hàng kim loại chủ chốt ngày 28/04/2026

| Mặt hàng | Đơn vị | Giá hiện tại | Biến động ngày | Từ đầu năm | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | Vàng USD/t.oz 4.671,32 -0,25% +8,14% Bạc USD/t.oz 74,644 -1,11% +4,75% Đồng USD/Lbs 6,0135 -0,12% +5,83% Lithium CNY/T 176.000 +1,73% +48,52% Quặng sắt (USD) USD/T 1.107,00 +0,18% +18,40% Titan CNY/KG 414,50 +0,36% +13,41%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang ở giai đoạn giằng co giữa áp lực chốt lời ngắn hạn và kỳ vọng phục hồi nhu cầu dài hạn. Xu hướng tăng vẫn được bảo toàn ở các mặt hàng chủ chốt, đặc biệt là nhóm kim loại phục vụ chuyển đổi xanh và công nghệ cao.