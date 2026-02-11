Giá kim loại thế giới ngày 11/2: Thiếc tăng mạnh 5%, nhựa đường đạt 3.367 CNY Thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận sự phân hóa trong phiên 11/2/2026, với giá thiếc tăng vọt hơn 5% trong khi nhóm kim loại cơ bản chịu áp lực điều chỉnh.

Thị trường nguyên liệu công nghiệp thế giới trong tuần qua ghi nhận diễn biến đan xen rõ rệt. Theo dữ liệu cập nhật ngày 11/2/2026, trong khi một số mặt hàng kim loại phục vụ ngành công nghệ cao tăng mạnh, nhóm kim loại cơ bản vẫn chịu áp lực điều chỉnh kể từ đầu năm do biến động cung - cầu ngắn hạn.

Nhóm vật liệu xây dựng và năng lượng duy trì đà tăng

Phân khúc nguyên liệu năng lượng và vật liệu xây dựng cho thấy tín hiệu tích cực. Cụ thể, giá nhựa đường đã đạt mức 3.367 CNY/tấn, tăng 0,54% so với tuần trước. So với thời điểm đầu năm, mặt hàng này đã tăng 8,16% và tăng tới 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu ổn định từ các dự án hạ tầng.

Diễn biến giá các mặt hàng công nghiệp ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm kim loại.

Ngược lại, giá nhôm – kim loại quan trọng trong sản xuất và xây dựng – ghi nhận mức giảm 0,9% theo tuần và giảm 2,77% so với đầu năm. Dù vậy, mức giá hiện tại của nhôm vẫn cao hơn 3,52% so với cùng kỳ năm trước.

Thiếc dẫn đầu đà tăng trưởng trong nhóm kim loại cơ bản

Đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch là mặt hàng thiếc với mức tăng trưởng bứt phá. Giá thiếc ghi nhận mức tăng hơn 5% trong cả khung thời gian tuần và tháng. So với cùng kỳ năm 2025, giá thiếc đã tăng tới 21,06%, được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ ngành điện tử và sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Các kim loại cơ bản khác cũng có xu hướng phục hồi nhẹ:

Kẽm: Tăng 0,64% theo tuần và 6,51% so với đầu năm, cho thấy sự cải thiện trong ngành mạ và sản xuất công nghiệp.

Tăng 0,64% theo tuần và 6,51% so với đầu năm, cho thấy sự cải thiện trong ngành mạ và sản xuất công nghiệp. Niken: Tăng 0,69% theo tuần và 2,77% theo tháng, mặc dù vẫn thấp hơn 1,47% so với đầu năm.

Tăng 0,69% theo tuần và 2,77% theo tháng, mặc dù vẫn thấp hơn 1,47% so với đầu năm. Chì: Tăng nhẹ 0,12% theo tuần nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 3,29% tính từ đầu năm do thị trường lưu trữ năng lượng chưa khởi sắc.

Thị trường kim loại hiếm và phụ trợ công nghệ

Nhóm kim loại dùng cho pin và công nghệ cao duy trì trạng thái cân bằng. Giá Coban giữ nguyên ở mức 56.290 USD/tấn, không biến động trong ngắn hạn nhưng vẫn cao hơn 5,5% so với năm trước. Molypden cũng đi ngang với mức tăng nhẹ 0,02% theo tháng.

Đối với nhóm kim loại quý hiếm phục vụ ngành ô tô, Palladium tăng 1,59% theo tuần và 1,09% theo tháng. Rhodium dù không biến động trong tuần nhưng vẫn duy trì vị thế tích cực trong dài hạn với mức tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự phục hồi từng phần của chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa công nghiệp đang ở giai đoạn phân hóa. Triển vọng trung hạn của các mặt hàng này sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ hồi phục sản xuất và tiêu dùng tại các nền kinh tế lớn trong thời gian tới.