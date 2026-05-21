Giá kim loại thế giới ngày 21/5: Giá vàng và lithium đồng loạt ghi nhận đà tăng trưởng Thị trường kim loại diễn biến phân hóa vào ngày 21/5 khi giá vàng và đồng phục hồi nhẹ, trong khi lithium duy trì đà tăng mạnh hơn 61% so với đầu năm.

Thị trường kim loại thế giới ngày 21/5 ghi nhận xu hướng phân hóa rõ nét khi các mặt hàng chủ chốt chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng. Trong khi nhóm kim loại quý phục hồi nhẹ nhờ tâm lý thận trọng về lãi suất, lithium tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng vượt trội phục vụ ngành xe điện.

Nhóm kim loại quý phục hồi trong tâm thế thận trọng

Giá vàng thế giới chốt phiên tại mức 4.549,54 USD/ounce, tăng 17,4 USD/ounce so với phiên trước đó. Dù ghi nhận đà tăng trong ngày, tính chung theo tuần và tháng, mặt hàng này vẫn giảm lần lượt 3,5% và 5,62%. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang duy trì sự quan ngại trước các triển vọng về chính sách tiền tệ và lãi suất toàn cầu.

Diễn biến giá kim loại thế giới ngày 21/5

Tương tự, giá bạc tăng 1,296 USD/ounce lên mức 76,368 USD/ounce. Tuy nhiên, giá bạc vẫn chịu áp lực lớn khi ghi nhận mức sụt giảm hơn 11% so với tuần trước. Bạch kim cũng duy trì đà tăng nhẹ 3,8 USD lên 1.973,6 USD/ounce, phản ánh tâm lý thăm dò của thị trường.

Thị trường kim loại công nghiệp và thép khởi sắc nhẹ

Ở nhóm kim loại màu, giá đồng tiến thêm 0,0573 USD/pound, đạt mức 6,2147 USD/pound. Kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ công nghiệp cải thiện đã hỗ trợ giá đồng phục hồi, dù mặt hàng này vẫn ghi nhận mức giảm 4,15% tính trong quy mô tuần.

Thị trường thép và nguyên liệu thô cũng ghi nhận những tín hiệu phục hồi kỹ thuật. Giá quặng sắt tại thị trường Trung Quốc tăng 5 CNY lên mức 798 CNY/tấn, trong khi quặng sắt giao dịch quốc tế tăng nhẹ lên 110,54 USD/tấn. Nhóm thép thành phẩm ghi nhận thép cây tăng 15 CNY/tấn đạt 3.175 CNY/tấn và thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 1,94 USD/tấn lên 1.131,06 USD/tấn.

Lithium và các kim loại đặc thù

Đáng chú ý nhất là mặt hàng lithium khi tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ. Giá lithium hiện đạt 191.500 CNY/tấn, tăng hơn 61% so với thời điểm đầu năm và tăng tới 200,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu bùng nổ từ ngành sản xuất pin xe điện được xác định là động lực chính thúc đẩy mức giá này. Trong khi đó, coban hydroxit tăng nhẹ lên 56.519,84 USD/tấn, còn silicon và titanium gần như đi ngang.

Bảng giá các mặt hàng kim loại chủ chốt ngày 21/5

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại Biến động ngày Thay đổi theo năm (%) Vàng USD/ounce 4.549,54 +17,40 +38,27% Bạc USD/ounce 76,368 +1,296 +130,98% Đồng USD/pound 6,2147 +0,0573 +33,78% Lithium CNY/tấn 191.500 +500 +200,63% Thép cây CNY/tấn 3.175,00 +15,00 +2,82% Quặng sắt (TQ) CNY/tấn 798,00 +5,00 +10,14%

Nhìn chung, thị trường kim loại đang chịu tác động đan xen từ triển vọng nhu cầu công nghiệp và các biến động kinh tế vĩ mô. Xu hướng phân hóa giữa các nhóm mặt hàng dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn tùy thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới từ các thị trường tiêu thụ lớn.