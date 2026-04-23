Giá kim loại thế giới ngày 23/4/2026: Nhóm kim loại quý giảm mạnh tới 24,78% Thị trường kim loại ngày 23/4 ghi nhận đà sụt giảm của vàng và bạc dưới áp lực lãi suất, trong khi nhóm nguyên liệu thép duy trì sắc xanh nhờ nhu cầu sản xuất ổn định.

Thị trường kim loại thế giới ngày 23/4/2026 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, đặc biệt tập trung ở nhóm kim loại quý. Áp lực chốt lời và môi trường lãi suất cao đã khiến giá vàng, bạc và bạch kim đồng loạt giảm sâu từ 13% đến 24% chỉ trong vòng một tháng qua.

Sự phân hóa giữa kim loại quý và kim loại công nghiệp

Dù ghi nhận mức giảm mạnh trong ngắn hạn, các kim loại quý như vàng và bạc vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá vàng đạt 4.368,10 USD/t.oz, tăng 43,54% so với cùng kỳ năm trước. Bạc cũng ghi nhận mức tăng trưởng dài hạn lên tới 99,30%, cho thấy xu hướng tăng chủ đạo vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Ở nhóm kim loại công nghiệp, đồng và lithium cũng chịu tác động từ đợt điều chỉnh này. Tuy nhiên, mức giảm của nhóm này thấp hơn so với kim loại quý. Đáng chú ý, lithium vẫn giữ mức tăng 23,63% từ đầu năm đến nay, phản ánh nhu cầu bền vững từ lĩnh vực năng lượng sạch và sản xuất pin xe điện toàn cầu.

Thị trường thép và nguyên liệu sản xuất duy trì đà tăng

Trái ngược với đà giảm của nhóm kim loại quý, thị trường thép và các nguyên liệu liên quan như quặng sắt, thép cuộn cán nóng (HRC) tiếp tục xu hướng đi lên. Giá thép HRC đạt 1.072,10 USD/T, tăng 8,73% trong một tháng và tăng 14,66% so với đầu năm 2026. Nhu cầu ổn định từ ngành xây dựng và sản xuất hạ tầng là động lực chính hỗ trợ nhóm mặt hàng này.

Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn tái định giá sau chu kỳ tăng trưởng nóng. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang có sự luân chuyển từ tài sản trú ẩn sang các nguyên liệu sản xuất phục vụ tăng trưởng kinh tế thực.

Bảng giá chi tiết các mặt hàng kim loại ngày 23/4/2026

Kim loại Đơn vị Giá hiện tại So với 1 tháng trước Từ đầu năm Vàng USD/t.oz 4.368,10 -16,04% +0,38% Bạc USD/t.oz 67,735 -24,78% -5,83% Đồng USD/Lbs 5,3957 -10,15% -5,35% Lithium CNY/T 146.500 -3,62% +23,63% Thép HRC USD/T 1.072,10 +8,73% +14,66% Bạch kim USD/t.oz 1.837,30 -21,22% -11,26% Quặng sắt USD/T 106,00 +6,91% -1,05%

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục rung lắc khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao các tín hiệu chính sách tiền tệ quốc tế và số liệu sản xuất tại các nền kinh tế lớn.