Giá lăn bánh Ford Everest 2026 tháng 2: Ưu đãi bảo hiểm và nâng cấp công nghệ Ford Everest 2026 duy trì vị thế SUV 7 chỗ hàng đầu với mức giá từ 1,099 tỷ đồng. Trong tháng 2/2026, khách hàng mua xe nhận gói ưu đãi bảo hiểm vật chất và camera hành trình Mozhu S3.

Ford Everest 2026 tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ chủ lực của hãng xe Mỹ tại thị trường Việt Nam, được phát triển trên nền tảng khung gầm vững chắc từ dòng bán tải Ranger. Bước sang vòng đời thứ 4, Everest mang đến sự thay đổi toàn diện từ kết cấu đến công nghệ, khẳng định vị thế trước các đối thủ như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Ford Everest tháng 2/2026

Hiện tại, Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất. Các phiên bản sản xuất năm 2025 (VIN2025) đang nhận được nhiều chương trình ưu đãi giá trị.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh HN (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ưu đãi Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất Everest Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 Tặng 01 năm bảo hiểm vật chất Everest Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 2 năm bảo hiểm + Camera Mozhu S3 Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 2 năm bảo hiểm + Camera Mozhu S3 Everest Platinum 2.0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722 Liên hệ đại lý

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng biệt tại đại lý.

Ford Everest 2026 sở hữu thiết kế cơ bắp với các đường nét hiện đại.

Thiết kế ngoại thất và nội thất: Sang trọng và đa dụng

Ford Everest 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ nhờ trục cơ sở và chiều rộng cơ sở tăng thêm 50 mm. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn chiếu sáng dạng chữ C cách điệu, lưới tản nhiệt kích thước lớn với các thanh nan ngang cứng cáp. Đuôi xe cũng được làm mới với dải đèn hậu LED đồ họa hiện đại.

Kích thước lớn giúp mở rộng không gian vòm bánh xe, tạo vẻ ngoài uy lực.

Không gian nội thất được nâng cấp với vật liệu cao cấp và cách bày trí thông minh. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc 10,1 hoặc 12 inch, tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A. Đặc biệt, xe có tính năng điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng (Zone Lighting) qua điện thoại, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động dã ngoại hoặc cắm trại.

Nội thất bọc da cao cấp kết hợp cùng các công nghệ hiển thị kỹ thuật số.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

Mẫu SUV của Ford cung cấp hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L. Bản Titanium+ và Wildtrak sử dụng động cơ Bi-Turbo, cho công suất 209,8 - 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Các phiên bản còn lại dùng động cơ Single Turbo 170 mã lực cùng hộp số tự động 6 cấp.

Khả năng hỗ trợ lái của Everest 2026 rất ấn tượng với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ đỗ xe tự động. Xe có khả năng lội nước sâu đến 800 mm, phù hợp với nhiều điều kiện địa hình tại Việt Nam.

Động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ kết hợp cùng hộp số 10 cấp tối ưu vận hành.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Titanium+ 4x4 Titanium 4x2 Sport 4x2 Ambiente 4x2 Kích thước DxRxC (mm) 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 4.914 x 1.923 x 1.842 Động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Single Turbo Diesel 2.0L Công suất (Ps) 209,8 170 170 170 Mô-men xoắn (Nm) 500 405 405 405 Hộp số Tự động 10 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Mâm (La-zăng) 20 inch 20 inch 20 inch 18 inch

Nhìn chung, Ford Everest 2026 là sự lựa chọn cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ, tiện nghi nội thất và sức mạnh vận hành. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung phân khúc, nhưng những giá trị về công nghệ an toàn và trải nghiệm lái vẫn giúp mẫu xe này duy trì sức hút lớn trên thị trường.