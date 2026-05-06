Giá lăn bánh Hyundai Custin tháng 5/2026: Lựa chọn MPV gia đình từ 820 triệu đồng Hyundai Custin 2026 tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc MPV cỡ trung với 3 phiên bản, giá khởi điểm 820 triệu đồng cùng không gian nội thất phong cách phi thuyền sang trọng.

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, được định vị nằm giữa Staria và Stargazer. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng N3-Platform dành cho các dòng SUV-MPV cỡ trung, tương tự như các mẫu Santa Fe và Tucson. Tại thị trường Việt Nam, Custin hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova Cross và KIA Carnival.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Custin tháng 5/2026

Hyundai Custin được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản và 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng gia đình. Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn 820 934 918 904 Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt 915 1.041 1.023 1.009 Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp 950 1.080 1.061 1.047 Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp 974 1.107 1.087 1.074

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Động cơ tăng áp và khả năng vận hành linh hoạt

Hyundai mang đến hai tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ cho mẫu MPV này, đi kèm hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số tự động 8 cấp hiện đại:

Động cơ 2.0L Turbo GDi (G4NN): Sản sinh công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Phiên bản này cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h ấn tượng trong 8,2 giây.

Động cơ 1.5L Turbo-GDi (G4FS): Cung cấp công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 9,9 giây với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 6,91 lít/100 km.

Nội thất phong cách phi thuyền và ghế Captain hạng thương gia

Khoang cabin của Hyundai Custin được thiết kế lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian, tập trung tối đa vào sự thoải mái. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở hàng ghế thứ 2 với thiết kế hai ghế độc lập kiểu "Captain". Hàng ghế này hỗ trợ chỉnh điện 10 hướng, độ ngả tối đa 135 độ, tích hợp tính năng làm mát, sưởi ấm và sạc không dây riêng biệt.

Xe trang bị màn hình giải trí đặt dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường độc quyền cho thị trường Việt Nam. Không gian chứa đồ linh hoạt với dung tích tối đa lên tới 1.223 lít khi gập hai hàng ghế sau, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày của gia đình.

Hệ thống an toàn SmartSense tiên tiến

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn, Hyundai Custin được tích hợp gói công nghệ SmartSense hiện đại bao gồm: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, và đèn pha tự động thích ứng (AHB). Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí, camera 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù hiển thị trên gương chiếu hậu.

Thông số kỹ thuật chi tiết