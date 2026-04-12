Giá lăn bánh Hyundai Tucson 2026 kèm ưu đãi tới 58 triệu đồng Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc CUV với 4 phiên bản tùy chọn, giá niêm yết từ 769 triệu đồng cùng gói công nghệ an toàn SmartSense vượt trội.

Hyundai Tucson 2026 hiện là một trong những mẫu crossover hạng C đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam. Ở lần nâng cấp này, xe không chỉ thay đổi về diện mạo theo ngôn ngữ Sensuous Sportiness mà còn bổ sung thêm phiên bản N Line thể thao, đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn lên tới 58 triệu đồng tùy phiên bản và khu vực.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Hyundai Tucson tháng 4/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Ưu đãi 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 Tới 58 triệu đồng 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 - 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 - 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 - N Line 989 1.123 1.104 -

Ngoại thất đậm chất thể thao với ngôn ngữ Sensuous Sportiness

Hyundai Tucson 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.630 x 1.865 x 1.695 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể đã tăng thêm 150 mm, giúp xe trông trường dáng và cơ bắp hơn. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở lưới tản nhiệt hình tam giác độc đáo, tích hợp dải đèn LED ban ngày ẩn hiện chỉ khi xe nổ máy.

Thân xe được tạo hình với những đường gân dập nổi góc cạnh, kết hợp cùng bộ mâm kích thước từ 17%ndash;19 inch tùy phiên bản. Riêng bản Tucson N Line mang phong cách hầm hố hơn với cản trước/sau tinh chỉnh, logo N Line tại mặt ca-lăng và bộ mâm 19 inch thiết kế riêng biệt.

Không gian nội thất hiện đại và giàu tiện nghi

Bước vào khoang cabin, Hyundai Tucson 2026 gây ấn tượng với hệ thống màn hình cong đôi 12,3 inch, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp logo dạng mã morse độc đáo.

Hệ thống tiện nghi trên xe rất phong phú với điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh và cần số điện tử dạng nút bấm. Đặc biệt, Tucson là mẫu xe hiếm hoi tích hợp bản đồ dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam có khả năng hoạt động offline thông qua vệ tinh GPS.

Động cơ Smartstream và hệ thống an toàn SmartSense

Hyundai Tucson 2026 cung cấp 3 lựa chọn động cơ đã được tối ưu hóa công nghệ Smartstream để tăng hiệu suất và giảm khí thải:

Động cơ 1.6 Turbo: Công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT.

Động cơ Dầu 2.0L: Công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm, hộp số tự động 8 cấp.

Động cơ Xăng 2.0L: Công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp.

Về an toàn, gói công nghệ SmartSense mang đến sự an tâm tối đa với các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Đặc biệt, hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA) là trang bị độc nhất trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam hiện nay.

Nhìn chung, với lợi thế về giá bán cạnh tranh nhất phân khúc cùng danh sách trang bị dồi dào, Hyundai Tucson 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gia đình thời thượng và an toàn.