Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2026 mới nhất và ưu đãi tháng 3/2026 Toyota Corolla Cross 2026 duy trì sức hút nhờ thiết kế lưới tản nhiệt mới và động cơ Hybrid siêu tiết kiệm. Khám phá chi tiết bảng giá lăn bánh, thông số kỹ thuật và ưu đãi mới nhất tại đại lý.

Toyota Corolla Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV cỡ trung chủ lực của Toyota tại thị trường Việt Nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe này không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại mà còn nhờ tiên phong trong việc phổ cập công nghệ Hybrid và gói an toàn Toyota Safety Sense cao cấp.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Cross tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho hai phiên bản 1.8V và 1.8HEV. Đáng chú ý, phiên bản màu Trắng ngọc trai sẽ có mức giá cao hơn 8 triệu VND so với các lựa chọn màu sắc khác.

Giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh kèm ưu đãi tháng 3/2026

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP. HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh khác (triệu VND) 1.8V (Màu thường) 820 940 924 905 1.8V (Trắng ngọc trai) 828 949 933 914 1.8HEV (Màu thường) 905 1.035 1.017 998 1.8HEV (Trắng ngọc trai) 913 1.044 1.026 1.007

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Trong tháng 3/2026, khách hàng có thể hưởng ưu đãi lãi suất vay từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu.

Thiết kế ngoại thất: Hiện đại và năng động

Toyota Corolla Cross 2026 được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA vững chãi. Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng tổ ong tràn viền, gợi liên tưởng đến phong cách thiết kế sang trọng trên các dòng xe Lexus cao cấp.

Thiết kế ngoại thất hiện đại với lưới tản nhiệt tổ ong tràn viền

Hệ thống chiếu sáng được nâng cấp với cụm đèn LED Crystalized, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy hiện đại. Thân xe vẫn duy trì những đường gân dập nổi mạnh mẽ, kết hợp cùng mâm xe 18 inch và vòm bánh ốp viền đen khỏe khoắn. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED sắc sảo và tính năng đá cốp tiện dụng.

Hệ thống chiếu sáng LED Crystalized tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy

Nội thất rộng rãi và tiện nghi công nghệ

Bên trong cabin, Corolla Cross 2026 cung cấp hai tùy chọn màu nội thất là Đen hoặc Đỏ. Khoang lái được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng với các vật liệu mềm và chỉ khâu tương phản.

Nội thất rộng rãi với nhiều nâng cấp về công nghệ hiển thị

Điểm nhấn công nghệ bao gồm màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch phía sau vô-lăng. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 9 inch trên bản 1.8V và nâng lên 10,1 inch trên bản 1.8HEV, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh (trên bản HEV).

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Toyota mang đến hai lựa chọn động cơ phù hợp với nhu cầu khác nhau. Phiên bản 1.8V sử dụng động cơ xăng 1.8L truyền thống, trong khi bản 1.8HEV sử dụng hệ truyền động Hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Đáng chú ý, bản Hybrid chỉ tiêu thụ khoảng 3,67 lít/100 km đường hỗn hợp, một con số cực kỳ ấn tượng trong phân khúc.

Động cơ Hybrid trên phiên bản 1.8HEV giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu

Về an toàn, gói công nghệ Toyota Safety Sense là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản, bao gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LTA), đèn pha tự động thích ứng (AHB) và cảnh báo tiền va chạm (PCS). Xe cũng sở hữu 7 túi khí và hệ thống camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn diện.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Toyota Corolla Cross 1.8V Toyota Corolla Cross 1.8HEV Kích thước D x R x C (mm) 4.460 x 1.825 x 1.620 4.460 x 1.825 x 1.620 Chiều dài cơ sở (mm) 2.640 2.640 Động cơ Xăng 1.8L (2ZR-FE) Hybrid 1.8L (2ZR-FXE) Công suất cực đại 138 mã lực 97 mã lực (Xăng) + 72 mã lực (Điện) Mô-men xoắn cực đại 172 Nm 142 Nm (Xăng) + 163 Nm (Điện) Hộp số Vô cấp CVT Vô cấp CVT Dẫn động Cầu trước (FWD) Cầu trước (FWD) Tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp) 7,55 lít/100 km 3,67 lít/100 km Mâm xe 18 inch 18 inch

Nhìn chung, Toyota Corolla Cross 2026 là mẫu xe cân bằng tốt giữa yếu tố thương hiệu, độ bền bỉ và công nghệ hiện đại. Dù mức giá có phần nhỉnh hơn một số đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B, nhưng những giá trị mà mẫu xe này mang lại, đặc biệt là phiên bản Hybrid, vẫn luôn tạo được sức hút lớn đối với người tiêu dùng Việt.