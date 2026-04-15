Giá Lithium tăng mạnh 2,79%, nhóm kim loại quý chịu áp lực chốt lời trong phiên 15/4/2026 Thị trường kim loại ngày 15/4 ghi nhận dòng tiền dịch chuyển sang nhóm năng lượng mới. Trong khi Lithium và Đồng tăng trưởng, Vàng và Bạc giảm do áp lực chốt lời.

Trong phiên giao dịch ngày 15/4/2026, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tài sản. Xu hướng chủ đạo là sự dịch chuyển dòng tiền từ các tài sản trú ẩn an toàn sang nhóm có tính tăng trưởng cao, phản ánh trạng thái tâm lý ưa rủi ro (risk-on) của các nhà đầu tư trên quy mô toàn cầu.

Dòng tiền ưu tiên nhóm kim loại năng lượng mới

Điểm sáng nổi bật nhất trong phiên hôm nay thuộc về nhóm kim loại phục vụ năng lượng mới. Giá Lithium ghi nhận mức tăng mạnh 2,79% trong ngày, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng tính từ đầu năm và so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ đối với các ngành liên quan đến sản xuất pin và xe điện.

Diễn biến thị trường kim loại ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm tài sản.

Bên cạnh đó, Silicon cũng ghi nhận mức tăng giá trong phiên. Dù xu hướng dài hạn của mặt hàng này vẫn còn tương đối yếu, nhưng những tín hiệu hồi phục gần đây cho thấy thị trường đang dần tạo đáy và tìm lại điểm cân bằng.

Kim loại quý điều chỉnh sau chu kỳ tăng dài

Ở nhóm kim loại quý, Vàng và Bạc đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ với mức giảm lần lượt là 0,67% và 0,40%. Theo các chuyên gia, đây là áp lực chốt lời ngắn hạn khi nhu cầu trú ẩn tạm thời suy giảm. Tuy nhiên, xét trên khung thời gian dài hạn, cả hai mặt hàng này vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Tín hiệu phục hồi từ nhóm kim loại công nghiệp

Nhóm kim loại công nghiệp bắt đầu xuất hiện những tín hiệu phục hồi bước đầu. Giá Đồng tăng 0,29% trong ngày và ghi nhận mức tăng khá tốt theo tuần và tháng, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào sự cải thiện hoạt động sản xuất toàn cầu.

Ngược lại, nhóm Thép và Quặng sắt vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và dò đáy. Biến động của nhóm này tương đối hạn chế do nhu cầu thực tế từ ngành xây dựng và sản xuất chưa đủ mạnh để hình thành một xu hướng tăng trưởng rõ ràng trong ngắn hạn.

Bảng giá chi tiết các loại kim loại ngày 15/4/2026

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết mức giá và biến động của các mặt hàng kim loại chính trên thị trường:

Kim loại Giá niêm yết 1 tuần trước 1 tháng trước Từ đầu năm Vàng (USD/t.oz) 4.809,35 1,85% -3,96% 11,31% Bạc (USD/t.oz) 79,15 6,79% -1,98% 11,07% Đồng (USD/Lbs) 6,0879 5,69% 5,12% 7,13% Lithium (CNY/T) 166.000,00 4,73% 6,07% 40,08% Bạch kim (USD/t.oz) 2.137,10 3,47% 2,12% 3,35% Thép HRC (USD/T) 1.089,09 0,66% 3,04% 16,48% Thép (CNY/T) 3.086,00 -0,19% -1,84% -0,32% Quặng sắt (USD/T) 106,38 -1,79% 0,99% -0,70% Silicon (CNY/T) 8.420,00 1,69% -2,49% -0,40%

Tổng thể, thị trường đang chuyển sang trạng thái ưu tiên các nhóm tài sản có triển vọng tăng trưởng như kim loại công nghiệp và năng lượng mới. Trong ngắn hạn, xu hướng này có thể tiếp diễn với Lithium và Đồng đóng vai trò dẫn dắt dòng tiền.