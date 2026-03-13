Về Báo Hà Tĩnh
Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026: Lúa tươi ổn định, giao dịch gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chậm

Quốc Duẩn 13/03/2026 11:41

Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Lúa tươi các loại giữ giá ổn định, trong khi giao dịch gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ diễn ra chậm

Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ít biến động so với những ngày trước. Lúa tươi các loại tiếp tục giữ mức giá ổn định, trong khi thị trường gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ có giao dịch chậm tại nhiều địa phương.

Thông tin cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho thấy mặt bằng giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 nhìn chung không thay đổi nhiều so với đầu tuần.

Giá lúa hôm nay 13/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thị trường cho thấy giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 đối với lúa tươi dao động trong các mức sau:

Loại lúa Giá (đồng/kg)
OM 186.000 - 6.100
Đài Thơm 86.100 - 6.200
IR 504045.500
OM 54515.800 - 6.000
OM 42186.000 - 6.200
OM 345.200 - 5.400

Nguồn lúa tại các địa phương cho thấy giao dịch mua bán có phần khởi sắc, lúa tươi các loại tiếp tục giữ giá ổn định.

Tại An Giang và Cần Thơ, nhà máy và kho tiếp tục cho thương lái cọc mua lúa Đài Thơm 8 và OM18 gần ngày thu hoạch để phục vụ xuất khẩu đi Philippines, giá tương đối ổn định.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, hoạt động mua bán diễn ra chậm hơn, giá lúa ít biến động.

Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026

Giá gạo hôm nay 13/3/2026

Đối với mặt hàng gạo, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 với gạo nguyên liệu xuất khẩu dao động như sau:

Loại gạo Giá (đồng/kg)
Gạo OM 54518.550 - 8.700
Gạo OM 3807.500 - 7.600
Gạo Đài Thơm 89.150 - 9.350
Gạo CL 5557.900 - 8.010
Gạo IR 5048.000 - 8.100
Gạo OM 188.900 - 9.100
Gạo Sóc thơm7.500 - 7.600
Gạo thành phẩm IR 5049.500 - 9.700

Nguồn gạo tại các địa phương cho thấy giao dịch mua bán vẫn yếu, giá gạo các loại duy trì ổn định.

Thị trường gạo nội địa

Tại An Giang, lượng gạo về khá hơn nhưng giao dịch vẫn chậm, thị trường nhìn chung ổn định. Gạo OM5451 tại kho được chào mua giá cao hơn để chọn gạo đẹp.

Tại khu vực Lấp Vò – Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về ít, các kho mua chậm và giá các loại gạo ít biến động. Tại An Cư (Đồng Tháp), lượng gạo về lai rai, hoạt động mua bán tiếp tục chậm.

Giá phụ phẩm từ lúa gạo

Đối với phụ phẩm, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 dao động từ 7.650 – 11.500 đồng/kg.

  • Tấm thơm: 7.650 – 7.800 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg
  • Cám: 10.500 – 11.500 đồng/kg

Giá gạo bán lẻ tại chợ

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại tiếp tục giữ ổn định so với hôm qua.

Loại gạo Giá (đồng/kg)
Gạo Nàng Nhen28.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Thái hạt dài20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa21.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Jasmine13.000 - 14.000
Gạo trắng thông dụng16.000
Gạo Sóc thường16.000 - 17.000
Gạo thường12.000 - 13.000
Gạo Sóc Thái20.000
Gạo Nhật22.000

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu hiện dao động:

Loại gạo Giá (USD/tấn)
Gạo 5% tấm400 - 415
Gạo 100% tấm316 - 320
Gạo Jasmine430 - 434

Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định, trong khi giao dịch gạo ở nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.

