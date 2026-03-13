Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026: Lúa tươi ổn định, giao dịch gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long chậm Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Lúa tươi các loại giữ giá ổn định, trong khi giao dịch gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ diễn ra chậm

Giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ít biến động so với những ngày trước. Lúa tươi các loại tiếp tục giữ mức giá ổn định, trong khi thị trường gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ có giao dịch chậm tại nhiều địa phương.

Thông tin cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho thấy mặt bằng giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 nhìn chung không thay đổi nhiều so với đầu tuần.

Giá lúa hôm nay 13/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long

Khảo sát thị trường cho thấy giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 đối với lúa tươi dao động trong các mức sau:

Loại lúa Giá (đồng/kg) OM 18 6.000 - 6.100 Đài Thơm 8 6.100 - 6.200 IR 50404 5.500 OM 5451 5.800 - 6.000 OM 4218 6.000 - 6.200 OM 34 5.200 - 5.400

Nguồn lúa tại các địa phương cho thấy giao dịch mua bán có phần khởi sắc, lúa tươi các loại tiếp tục giữ giá ổn định.

Tại An Giang và Cần Thơ, nhà máy và kho tiếp tục cho thương lái cọc mua lúa Đài Thơm 8 và OM18 gần ngày thu hoạch để phục vụ xuất khẩu đi Philippines, giá tương đối ổn định.

Trong khi đó, tại Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, hoạt động mua bán diễn ra chậm hơn, giá lúa ít biến động.

Giá gạo hôm nay 13/3/2026

Đối với mặt hàng gạo, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 với gạo nguyên liệu xuất khẩu dao động như sau:

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo OM 5451 8.550 - 8.700 Gạo OM 380 7.500 - 7.600 Gạo Đài Thơm 8 9.150 - 9.350 Gạo CL 555 7.900 - 8.010 Gạo IR 504 8.000 - 8.100 Gạo OM 18 8.900 - 9.100 Gạo Sóc thơm 7.500 - 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 9.500 - 9.700

Nguồn gạo tại các địa phương cho thấy giao dịch mua bán vẫn yếu, giá gạo các loại duy trì ổn định.

Thị trường gạo nội địa

Tại An Giang, lượng gạo về khá hơn nhưng giao dịch vẫn chậm, thị trường nhìn chung ổn định. Gạo OM5451 tại kho được chào mua giá cao hơn để chọn gạo đẹp.

Tại khu vực Lấp Vò – Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về ít, các kho mua chậm và giá các loại gạo ít biến động. Tại An Cư (Đồng Tháp), lượng gạo về lai rai, hoạt động mua bán tiếp tục chậm.

Giá phụ phẩm từ lúa gạo

Đối với phụ phẩm, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 dao động từ 7.650 – 11.500 đồng/kg.

Tấm thơm: 7.650 – 7.800 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg

Cám: 10.500 – 11.500 đồng/kg

Giá gạo bán lẻ tại chợ

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại tiếp tục giữ ổn định so với hôm qua.

Loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Jasmine 13.000 - 14.000 Gạo trắng thông dụng 16.000 Gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 Gạo thường 12.000 - 13.000 Gạo Sóc Thái 20.000 Gạo Nhật 22.000

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu hiện dao động:

Loại gạo Giá (USD/tấn) Gạo 5% tấm 400 - 415 Gạo 100% tấm 316 - 320 Gạo Jasmine 430 - 434

Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay 13/3/2026 tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định, trong khi giao dịch gạo ở nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.