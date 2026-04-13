Giá lúa gạo hôm nay 13/4: Thị trường miền Tây trầm lắng, giao dịch duy trì ở mức thấp Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 13/4 ổn định do nguồn cung dồi dào từ vụ Đông Xuân. Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giữ mức 440-445 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong phiên giao dịch ngày 13/4 tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng. Giá các loại lúa và gạo nguyên liệu ít biến động trong bối cảnh nguồn cung dồi dào từ vụ Đông Xuân đang vào giai đoạn thu hoạch rộ, trong khi nhu cầu thu mua từ phía doanh nghiệp và thương lái vẫn chưa có dấu hiệu tăng mạnh.

Diễn biến giá gạo nguyên liệu tại An Giang

Theo dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu các loại giữ mức ổn định so với các phiên trước đó. Nguồn cung dồi dào được xem là yếu tố chính kìm hãm đà tăng giá dù hoạt động xuất khẩu vẫn diễn ra đều đặn.

Hoạt động giao dịch lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra khá chậm trong phiên đầu tuần.

Loại gạo nguyên liệu Mức giá (VND/kg) Gạo Đài Thơm 8 9.200 – 9.400 Gạo OM 5451 8.650 – 8.750 Gạo CL 555 8.100 – 8.200 Gạo IR 504 8.000 – 8.100 Gạo OM 18 8.900 – 9.100 Gạo OM 380 7.500 – 7.600 Gạo thành phẩm IR 504 9.500 – 9.700

Giá lúa tươi ổn định, giao dịch cầm chừng

Trên thị trường lúa, giá lúa tươi ghi nhận mức dao động hẹp. Theo ghi nhận tại các vùng nguyên liệu, thương lái hiện đang thu mua cầm chừng để theo dõi diễn biến thị trường. Nhiều doanh nghiệp vẫn giữ tâm lý thận trọng, chỉ tập trung giải quyết các đơn hàng đã ký kết thay vì tích trữ số lượng lớn.

Lúa OM 18 và Đài Thơm 8: 5.800 – 6.100 VND/kg.

5.800 – 6.100 VND/kg. Lúa OM 5451: 5.500 – 5.600 VND/kg.

5.500 – 5.600 VND/kg. Lúa IR 50404: 5.400 – 5.600 VND/kg.

5.400 – 5.600 VND/kg. Lúa OM 34: 5.100 – 5.200 VND/kg.

Thị trường bán lẻ và xuất khẩu

Tại các chợ lẻ, giá gạo không có biến động mới, phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu nội địa. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất ở ngưỡng 28.000 VND/kg. Các loại gạo thông dụng như gạo trắng dao động quanh mức 16.000 VND/kg, trong khi gạo Jasmine có giá 14.000 – 15.000 VND/kg.

Về thị trường xuất khẩu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá chào bán gạo Việt Nam vẫn duy trì được tính cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực như Thái Lan và Ấn Độ. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào ở mức 440 – 445 USD/tấn. Trong khi đó, cùng phân khúc này, gạo Thái Lan và Ấn Độ đều dao động quanh mức 336 – 340 USD/tấn.

Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá lúa gạo nội địa sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp. Áp lực từ chi phí logistics và tình hình địa chính trị thế giới vẫn là những biến số quan trọng mà các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo dõi sát sao để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.