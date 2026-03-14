Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026: Lúa OM18, Đài Thơm 8 giữ mức 6.000 - 6.100 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Lúa OM18, Đài Thơm 8 quanh 6.000 – 6.100 đồng/kg; gạo NL CL555 giảm 150 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long

Giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung không biến động lớn. Nhiều loại lúa tươi và gạo nguyên liệu duy trì mặt bằng giá ổn định, giao dịch mua bán trên thị trường diễn ra chậm.

Theo cập nhật thị trường, giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 ghi nhận một số chủng loại lúa phổ biến vẫn giữ mức giá quen thuộc, dao động trong khoảng từ 5.300 – 6.200 đồng/kg tùy giống.

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 cho thấy nhiều giống lúa giữ mức ổn định so với hôm qua.

Chủng loại lúa Đơn vị Giá mua (đồng) Tăng/giảm Đài thơm 8 Kg 6.000 - 6.100 - OM 18 Kg 6.000 - 6.100 - IR 504 Kg 5.500 - OM 5451 Kg 5.800 - 6.000 - OM 34 Kg 5.300 - 5.400 - OM 4218 Kg 6.000 - 6.200 -

Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 đối với lúa tươi cho thấy các giống lúa phổ biến như OM18, Đài Thơm 8 và OM4218 vẫn nằm trong nhóm có giá cao hơn, dao động quanh 6.000 – 6.200 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu hôm nay 14/3/2026

Ở nhóm gạo nguyên liệu, giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 ghi nhận một số mặt hàng giảm nhẹ so với hôm qua, trong khi nhiều loại khác tiếp tục ổn định.

Chủng loại gạo Đơn vị Giá (đồng) Tăng/giảm Gạo NL Đài Thơm 8 Kg 9.150 - 9.350 - Gạo NL IR 504 Kg 8.000 - 8.100 - Gạo TP 504 Kg 9.500 - 9.700 - Gạo NL OM18 Kg 8.900 - 9.100 - Gạo NL OM 380 Kg 7.500 - 7.600 - Gạo NL OM 5451 Kg 8.450 - 8.550 -100 Gạo NL Sóc thơm Kg 7.500 - 7.600 - Gạo NL CL 555 Kg 7.800 - 7.900 -150

Trong nhóm gạo nguyên liệu, giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 cho thấy gạo NL CL 555 giảm 150 đồng/kg và gạo NL OM5451 giảm 100 đồng/kg. Các loại còn lại chủ yếu đi ngang so với hôm qua.

Xu hướng giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026

Tổng thể thị trường cho thấy giá lúa gạo hôm nay 14/3/2026 duy trì trạng thái ổn định. Phần lớn các chủng loại lúa và gạo nguyên liệu không ghi nhận biến động đáng kể, chỉ một số mặt hàng giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Mặt bằng giá lúa dao động chủ yếu từ 5.300 – 6.200 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu phổ biến từ 7.500 – 9.700 đồng/kg tùy từng chủng loại.