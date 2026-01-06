Giá lúa gạo hôm nay 1/6: Thị trường nội địa ổn định, giá gạo thế giới tăng kỷ lục từ năm 2008 Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang vào ngày 1/6, trong khi giá gạo tham chiếu tại châu Á vừa ghi nhận mức tăng 20% trong tháng do lo ngại tác động từ El Niño.

Giá lúa gạo tại thị trường nội địa ngày 1/6 duy trì đà đi ngang tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thị trường quốc tế đang chứng kiến những biến động lớn khi giá gạo châu Á vừa ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng mạnh nhất trong vòng 16 năm qua.

Diễn biến giá lúa gạo trong nước ngày 1/6

Tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động giao dịch lúa gạo diễn ra ổn định với mức giá không có nhiều thay đổi so với phiên trước đó. Dưới đây là bảng giá chi tiết các chủng loại lúa gạo khảo sát tại tỉnh An Giang:

Loại lúa/gạo Giá thu mua (VND/kg) Lúa OM 18 / Đài Thơm 8 6.400 – 6.500 Lúa OM 5451 5.700 – 5.800 Lúa IR 50404 5.500 – 5.600 Gạo nguyên liệu IR 504 8.600 – 8.700 Gạo CL 555 9.100 – 9.200

Thị trường phụ phẩm cũng ghi nhận sự ổn định. Cụ thể, tấm thơm được giao dịch ở mức 7.800 – 7.900 VND/kg và cám dao động từ 7.700 – 7.900 VND/kg.

Thị trường xuất khẩu và áp lực giá gạo châu Á

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì trạng thái ổn định, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác đang có sự phân hóa. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy:

Việt Nam: Gạo Jasmine đạt 528 – 532 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động quanh 412 – 416 USD/tấn.

Thái Lan: Gạo trắng 5% tấm được chào bán từ 440 – 444 USD/tấn, mức cao nhất trong nhóm các nhà cung cấp chủ lực.

Ấn Độ: Gạo trắng 5% tấm duy trì ở mức 342 – 346 USD/tấn.

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ Bloomberg, tháng 5 vừa qua ghi nhận đợt tăng giá mạnh nhất của gạo châu Á kể từ năm 2008. Chỉ riêng mặt hàng gạo trắng Thái Lan – chuẩn tham chiếu của khu vực – đã tăng khoảng 20% chỉ trong một tháng. Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ), giá gạo kỳ hạn cũng tăng khoảng 15% trong cùng giai đoạn.

Dự báo rủi ro nguồn cung do thời tiết và chi phí đầu vào

Bà Bin Hui Ong, chuyên gia phân tích tại BMI (thuộc Fitch Solutions), nhận định giá gạo vẫn còn dư địa tăng do tác động của hiện tượng El Niño. Thời tiết khô hạn kéo dài tại các vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo châu Á đang làm gia tăng rủi ro về sản lượng. Cụ thể, Philippines cảnh báo sản lượng lúa của nước này có thể giảm tới 700.000 tấn, tương đương 3,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, chi phí sản xuất tăng cao cũng là một lực đẩy quan trọng. Giá phân đạm tại các nước như Thái Lan, Campuchia và Philippines đã tăng từ 40% đến 50% kể từ đầu năm do căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng từ Vùng Vịnh. Tại Việt Nam, nắng nóng gay gắt kết hợp với chi phí vật tư nông nghiệp leo thang đang gây áp lực lớn lên hiệu quả canh tác của người nông dân.

Mặc dù vậy, ông Peter Clubb từ Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế lưu ý rằng đà tăng có thể được kiềm chế nhờ lượng tồn kho lớn tại Ấn Độ và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu hiện chưa có dấu hiệu đột biến trong ngắn hạn.